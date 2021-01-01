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В министерстве здравоохранения Украины пояснили опасность продажи колготок на карантине — это увеличивает мобильность украинцев

В министерстве здравоохранения Украины пояснили опасность продажи колготок на карантине — это увеличивает мобильность украинцев

Запрет на продажу некоторых товаров во время карантина пояснил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Главной целью более жестких карантинных ограничений является уменьшение мобильности людей и, как следствие, предотвращение инфицирования коронавирусной инфекцией», — пояснил санврач на правительственном портале.

По его словам, некоторые жизненно важные товары невозможно купить заранее, поэтому их продажу ограничивать нельзя. Другими товарами можно было запастись заранее, передает dumskaya.net.

«К предыдущим карантинным ограничениям, которые применило правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. Например, почему те же игрушки разрешили продавать в супермаркетах, которые торгуют в основном продуктами питания, а в специализированных магазинах не разрешалось. Такие же вопросы были к одежде, обуви, посуде, — сообщает Ляшко. — Их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали в этот магазин исключительно за игрушкой, одеждой, обувью, посудой, а не за продуктами. Из-за этого увеличивалась мобильность, и нарушался принцип карантинных ограничений. Кроме того, это было нарушением конкурентных условий между разными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины».

В министерстве полагают, что отсутствие сопутствующих товаров в продуктовых магазинах значительно уменьшит количество посетителей.

Напомним, наступил зимний карантин, который президент Владимир Зеленский назвал более мягким, по сравнению с весенним локдауном.

Идею частично закрыть некоторые отделы магазинов некоторые украинцы не поняли и высмеяли.

В министерстве здравоохранения Украины пояснили опасность продажи колготок на карантине — это увеличивает мобильность украинцев

В министерстве здравоохранения Украины пояснили опасность продажи колготок на карантине — это увеличивает мобильность украинцев

В министерстве здравоохранения Украины пояснили опасность продажи колготок на карантине — это увеличивает мобильность украинцев
dumskaya.net



  • Сегодня, 19:22
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