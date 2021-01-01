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Киев попал в сотню самых зеленых городов мира

Киев попал в сотню самых зеленых городов мира

Часть городских зеленых насаждений в украинской столице составляет 44%, что дало возможность городу занять сотое место в списке самых зеленых городов мира.

Киев занял сотое место в рейтинге самых зеленых городов мира в 2020 году, по версии индекса городских зеленых насаждений HUGSI.

Согласно данным рейтинга, часть городских зеленых насаждений в украинской столице составляет 44%, из которых 40% занимают деревья и 4% трава, сообщает korrespondent.net.

Первое место рейтинга занял город Шарлотт (штат Северная Каролина, США), на втором и третьем местах - Дурбан (Южная Африка) и Вильнюс (Литва).

В рейтинге представлены 155 городов из 60 стран мира.

Ранее сообщалось, что каштанам в Киеве сделали "прививки" от минирующей моли.

Напомним, накануне сообщалось, что Киев вошел в список лучших городов для дистанционной работы. Город имеет отличное сообщение с остальной Европой, что делает его практичным вариантом для тех, кто хочет заниматься бюджетным путешествием.
korrespondent.net
  • Сегодня, 14:05
  • DTV
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