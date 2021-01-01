Dnestr.TV

 
0

В Херсоне вандалы разгромили кладбище

В Херсоне вандалы разгромили кладбище

От рук вандалов пострадали минимум два десятка памятников воинам Второй мировой войны. В полицию сообщил мэр города.

В Херсоне в ночь на 12 января неизвестные разгромили старое городское кладбище. Вандалы разбили, повалили и разрисовали около 20 памятников военным, погибшим во Вторую мировую войну, пишет местное издание Любимый Херсон.

"О том, что вандалов было несколько и они использовали дополнительные предметы для разрушения надгробий, свидетельствует характер увечий", - отмечает издание.

На акт вандализма отреагировал мэр Херсона Игорь Колыхаев, передает korrespondent.net.

"Я не духовник, чтобы вести душеспасительные беседы, и не учитель, чтобы порицать. Я просто хочу сказать тем, кто это сделал или знает таковых. Каждый, кто увечит Херсон, становится моим личным недругом. И пусть сегодня слова мои до вандалов не дойдут, но это ровно до того момента, пока им не придется объясняться о своих "художествах" с правоохранителями. В полицию я позвонил, дело внесено в ЕРДР", - написал городской голова на своей странице в Facebook.

В Херсоне вандалы разгромили кладбище

В Херсоне вандалы разгромили кладбище

В Херсоне вандалы разгромили кладбище

В Херсоне вандалы разгромили кладбище
korrespondent.net
  • Сегодня, 20:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна