От рук вандалов пострадали минимум два десятка памятников воинам Второй мировой войны. В полицию сообщил мэр города.
В Херсоне в ночь на 12 января неизвестные разгромили старое городское кладбище. Вандалы разбили, повалили и разрисовали около 20 памятников военным, погибшим во Вторую мировую войну, пишет местное издание Любимый Херсон.
"О том, что вандалов было несколько и они использовали дополнительные предметы для разрушения надгробий, свидетельствует характер увечий", - отмечает издание.
На акт вандализма отреагировал мэр Херсона Игорь Колыхаев, передает korrespondent.net.
"Я не духовник, чтобы вести душеспасительные беседы, и не учитель, чтобы порицать. Я просто хочу сказать тем, кто это сделал или знает таковых. Каждый, кто увечит Херсон, становится моим личным недругом. И пусть сегодня слова мои до вандалов не дойдут, но это ровно до того момента, пока им не придется объясняться о своих "художествах" с правоохранителями. В полицию я позвонил, дело внесено в ЕРДР", - написал городской голова на своей странице в Facebook.