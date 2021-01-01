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Внесены изменения в производственный календарь и плановое количество рабочего времени на декабрь 2020 года и март 2021 года.

Внесены изменения в производственный календарь и плановое количество рабочего времени на декабрь 2020 года и март 2021 года.

Министерство по социальной защите и труду опубликовало ведомственные приказы, согласно которым внесены изменения в производственный календарь и плановое количество рабочего времени на декабрь 2020 года и март 2021 года.

Так, учтён перенос выходного дня при пятидневной рабочей неделе с субботы 13 марта 2021 года на четверг 31 декабря 2020 года. Соответственно, 31 декабря было выходным, а 13 марта будет рабочим днём, передает novostipmr.com.

«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшена на один час (пункт 1 статьи 95 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики). В данной связи, учитывая, что перенесенный выходной день 31 декабря 2020 года приходится на рабочий день, являющийся предпраздничным сокращенным на 1 час, то для работников при пятидневной рабочей неделе рабочая суббота 13 марта 2021 года будет также сокращенной на 1 час», - отметили в Минсоцзащиты.

В связи с переносом выходных дней в 2021 году изменилось плановое количество рабочего времени при пятидневной рабочей неделе в декабре 2020 года, марте 2021 года и, соответственно, годовое количество рабочего времени на 2020 и 2021 годы.
novostipmr.com

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