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Таможенные новации – баланс интересов бизнеса и государства

Таможенные новации – баланс интересов бизнеса и государства

Анализ реализации основных направлений развития таможенных органов ПМР, осуществляемых на протяжении ряда лет, показывает их нацеленность на содействие внешней торговле и устранение административных барьеров. Однако текущая ситуация в сфере ВЭД потребовала дополнительной проработки нормативно-правовой базы и введения положений, позволяющих достичь баланса между интересами отечественного бизнеса и государства.

Государственный таможенный комитет ПМР информирует экономических агентов о том, что с нового года вступил в силу и действует ряд нововведений. В частности, на законодательном уровне установлены случаи освобождения от таможенных сборов за таможенные операции и сборов за хранение для следующих категорий товаров:

- помещаемых под специальную таможенную процедуру;

- помещаемых под таможенные процедуры отказа в пользу государства и таможенного транзита;

- товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ПМР и не подлежащих письменному таможенному декларированию;

- временно ввозимых на таможенную территорию ПМР транспортных средств, в отношении которых производится уплата сбора-виньетки;

- товаров, перечень которых предусмотрен ст. 135 Таможенного кодекса ПМР.

Кроме того, ГТК ПМР обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности на то, что в связи с внесением изменений в таможенное законодательство с 1 января текущего года исключены и не применяются ранее действовавшие нормы освобождения от уплаты таможенных сборов за таможенные операции и хранение товаров, приобретенных на таможенной территории ПМР и вывозимых с таможенной территории ПМР иностранными и отечественными физическими лицами в сопровождаемом багаже.

Не предусмотрено законодательством и ранее действовавшее частичное освобождение от уплаты таможенных сборов за таможенные операции следующих категорий товаров:

- помещаемых индивидуальным предпринимателем под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и экспорта;

- помещаемых отечественными юридическими лицами под таможенную процедуру экспорта и декларируемых в электронной форме;

- перемещаемых физическими лицами для личного пользования и подлежащих письменному таможенному декларированию.

В целях недопущения необоснованных издержек экономических агентов, ГТК дополнительно напоминает, что изменения коснулись и сферы взаиморасчетов с участниками ВЭД. В частности, исключена возможность внесения в наличной форме денежных средств в качестве авансовых платежей в счет предстоящих таможенных платежей.
customs.gospmr.org
  • Вчера, 18:22
  • DTV
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