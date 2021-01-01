Анализ реализации основных направлений развития таможенных органов ПМР, осуществляемых на протяжении ряда лет, показывает их нацеленность на содействие внешней торговле и устранение административных барьеров. Однако текущая ситуация в сфере ВЭД потребовала дополнительной проработки нормативно-правовой базы и введения положений, позволяющих достичь баланса между интересами отечественного бизнеса и государства.
Государственный таможенный комитет ПМР информирует экономических агентов о том, что с нового года вступил в силу и действует ряд нововведений. В частности, на законодательном уровне установлены случаи освобождения от таможенных сборов за таможенные операции и сборов за хранение для следующих категорий товаров:
- помещаемых под специальную таможенную процедуру;
- помещаемых под таможенные процедуры отказа в пользу государства и таможенного транзита;
- товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ПМР и не подлежащих письменному таможенному декларированию;
- временно ввозимых на таможенную территорию ПМР транспортных средств, в отношении которых производится уплата сбора-виньетки;
- товаров, перечень которых предусмотрен ст. 135 Таможенного кодекса ПМР.
Кроме того, ГТК ПМР обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности на то, что в связи с внесением изменений в таможенное законодательство с 1 января текущего года исключены и не применяются ранее действовавшие нормы освобождения от уплаты таможенных сборов за таможенные операции и хранение товаров, приобретенных на таможенной территории ПМР и вывозимых с таможенной территории ПМР иностранными и отечественными физическими лицами в сопровождаемом багаже.
Не предусмотрено законодательством и ранее действовавшее частичное освобождение от уплаты таможенных сборов за таможенные операции следующих категорий товаров:
- помещаемых индивидуальным предпринимателем под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и экспорта;
- помещаемых отечественными юридическими лицами под таможенную процедуру экспорта и декларируемых в электронной форме;
- перемещаемых физическими лицами для личного пользования и подлежащих письменному таможенному декларированию.
В целях недопущения необоснованных издержек экономических агентов, ГТК дополнительно напоминает, что изменения коснулись и сферы взаиморасчетов с участниками ВЭД. В частности, исключена возможность внесения в наличной форме денежных средств в качестве авансовых платежей в счет предстоящих таможенных платежей. customs.gospmr.org