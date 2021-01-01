Кабинет министров Украины планирует ввести государственное регулирование цен на газ на период действия карантина или до конца отопительного сезона в стране.
"Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, резкого и неподъемного роста биржевых цен на газ за последние недели предлагается ввести государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей на период карантинных ограничений или до завершения данного отопительного сезона", - заявил в среду на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает ТАСС.
По его словам, "с этого момента предлагается установить цену на газ для всех бытовых потребителей в размере 6,99 гривен (около $0,25) за кубический метр". "На сегодняшний день это самая низкая биржевая цена на украинской бирже. В то же время некоторые областные газовые компании поставляют газ бытовым потребителям по 10 гривен и выше, поэтому это будет существенное понижение цен для украинцев - до 30%", - уточнил Шмыгаль.
Шмыгаль поручил министерствам экономики, энергетики, юстиции, другим профильным ведомствам и органам центральной власти "безотлагательно подготовить проект постановления о введении госрегулирования цен на газ с целью защиты потребителей от чрезмерных злоупотреблений со стороны поставщиков газа". Премьер добавил, что также дано поручение профильному комитету Верховной рады о подготовке законопроекта по тарифам на распределение газа. Министерство социальной политики и Минфин должны в свою очередь направить субсидии для тех, кто использует электроэнергию для отопления.
Правительство Украины 28 декабря 2020 года отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января. Теперь первые 100 кВт будут также стоить 1,68 гривны за кВт/ ч вместо 0,9 гривны за кВт-ч. С инициативой выступил назначенный и. о. министра энергетики Юрий Витренко, занимавший ранее пост исполнительного директора "Нафтогаза". Рост цен на коммунальные услуги с 1 января текущего года уже вызвал протесты граждан во многих областных центрах и других населенных пунктах. Люди пикетируют местные администрации, а также офисы газовых компаний.
Уменьшение цены на газ для населения Офис президента Украины сообщил, что по результатам совещания с главой государства было принято решение об уменьшении цены на газ для населения более чем на 30%, что ниже рыночного уровня.
"На совещании после длительного обсуждения было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной. Это означает снижение [суммы] в платежках более чем на 30%", - говорится в сообщении.
Как уточнил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, это решение начнет действовать с февраля. "То есть с первого февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ", - сказал он. По словам Витренко, средняя цена на газ в январе была выше, чем 9 600 гривен (около 342 долл. за 1 тыс. кубометров). "Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения до 6 999 гривен (около 250 долл. за 1 тыс. кубометров)", - добавил он.
По словам Зеленского, такое решение не является свидетельством отказа от реформ в энергетическом секторе. "Помните, что мы сохраняем реформу. Эти изменения - не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии", - сказал он и добавил, что "ограничения тарифной сетки - это идеология только карантинных мероприятий". tass.ru