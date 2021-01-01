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Правительство Украины планирует ввести государственное регулирование цен на газ

Правительство Украины планирует ввести государственное регулирование цен на газ

Кабинет министров Украины планирует ввести государственное регулирование цен на газ на период действия карантина или до конца отопительного сезона в стране.

"Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, резкого и неподъемного роста биржевых цен на газ за последние недели предлагается ввести государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей на период карантинных ограничений или до завершения данного отопительного сезона", - заявил в среду на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

По его словам, "с этого момента предлагается установить цену на газ для всех бытовых потребителей в размере 6,99 гривен (около $0,25) за кубический метр". "На сегодняшний день это самая низкая биржевая цена на украинской бирже. В то же время некоторые областные газовые компании поставляют газ бытовым потребителям по 10 гривен и выше, поэтому это будет существенное понижение цен для украинцев - до 30%", - уточнил Шмыгаль.

Шмыгаль поручил министерствам экономики, энергетики, юстиции, другим профильным ведомствам и органам центральной власти "безотлагательно подготовить проект постановления о введении госрегулирования цен на газ с целью защиты потребителей от чрезмерных злоупотреблений со стороны поставщиков газа". Премьер добавил, что также дано поручение профильному комитету Верховной рады о подготовке законопроекта по тарифам на распределение газа. Министерство социальной политики и Минфин должны в свою очередь направить субсидии для тех, кто использует электроэнергию для отопления.

Правительство Украины 28 декабря 2020 года отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января. Теперь первые 100 кВт будут также стоить 1,68 гривны за кВт/ ч вместо 0,9 гривны за кВт-ч. С инициативой выступил назначенный и. о. министра энергетики Юрий Витренко, занимавший ранее пост исполнительного директора "Нафтогаза". Рост цен на коммунальные услуги с 1 января текущего года уже вызвал протесты граждан во многих областных центрах и других населенных пунктах. Люди пикетируют местные администрации, а также офисы газовых компаний.

Уменьшение цены на газ для населения
Офис президента Украины сообщил, что по результатам совещания с главой государства было принято решение об уменьшении цены на газ для населения более чем на 30%, что ниже рыночного уровня.

"На совещании после длительного обсуждения было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной. Это означает снижение [суммы] в платежках более чем на 30%", - говорится в сообщении.

Как уточнил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, это решение начнет действовать с февраля. "То есть с первого февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ", - сказал он. По словам Витренко, средняя цена на газ в январе была выше, чем 9 600 гривен (около 342 долл. за 1 тыс. кубометров). "Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения до 6 999 гривен (около 250 долл. за 1 тыс. кубометров)", - добавил он.

По словам Зеленского, такое решение не является свидетельством отказа от реформ в энергетическом секторе. "Помните, что мы сохраняем реформу. Эти изменения - не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии", - сказал он и добавил, что "ограничения тарифной сетки - это идеология только карантинных мероприятий".
tass.ru
  • Вчера, 18:29
  • DTV
  • Просмотров: 32
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