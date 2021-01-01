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Фуркулицэ: Строительство Новоднестровской ГЭС ставит под угрозу водоснабжение Кишинева

Фуркулицэ: Строительство Новоднестровской ГЭС ставит под угрозу водоснабжение Кишинева

Интересы граждан Молдовы и, соответственно, нашей страны должны быть приоритетом для властей Кишинева, заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в контексте договоренностей между президентами Молдовы и Украины.

Он отметил, что "так было и так есть в случае ПСРМ, которая всегда в своих действиях основывается на ожиданиях народа, людей”. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, передает a-tv.md

“Нас беспокоит то, что, по мнению Майи Санду, строительство Киевом Новоднестровской ГЭС «увеличит объем электроэнергии, которую Украина будет поставлять в Молдову». То есть Украина будет продавать нам больше электроэнергии, чем раньше, но с огромным риском для более миллиона молдаван. Строительство этой гидроэлектростанции Украиной ставит под угрозу водоснабжение Кишинева, которое на 90 процентов обеспечивается за счет реки Днестр", - указал политик.

Он отметил, что экологи бьют тревогу в связи с тем, что эта гидроэлектростанция приведет к обмелению Днестра, за счет которого питаются водой другие города Молдовы. В прошлом году была ужасная засуха, сильно ударившая по нашим фермерам. Обмеление реки также затронет многих фермеров в ее бассейне.

"Строительство Новоднестровской ГЭС означает, в том числе, уступку части территории Молдовы. По этой причине ПСРМ всегда выступала против этого проекта, опасного для молдаван, для нашей страны.

Мы просим Майю Санду учитывать интересы наших граждан и Молдовы, а не защищать иностранные интересы. Мы будем отслеживать ситуацию в этом направлении и продолжим действовать в интересах народа Республики Молдова”, – написал Корнелиу Фуркулицэ.
a-tv.md
  • Вчера, 18:33
  • DTV
  • Просмотров: 39
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