Интересы граждан Молдовы и, соответственно, нашей страны должны быть приоритетом для властей Кишинева, заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в контексте договоренностей между президентами Молдовы и Украины.
Он отметил, что "так было и так есть в случае ПСРМ, которая всегда в своих действиях основывается на ожиданиях народа, людей”. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, передает a-tv.md
“Нас беспокоит то, что, по мнению Майи Санду, строительство Киевом Новоднестровской ГЭС «увеличит объем электроэнергии, которую Украина будет поставлять в Молдову». То есть Украина будет продавать нам больше электроэнергии, чем раньше, но с огромным риском для более миллиона молдаван. Строительство этой гидроэлектростанции Украиной ставит под угрозу водоснабжение Кишинева, которое на 90 процентов обеспечивается за счет реки Днестр", - указал политик.
Он отметил, что экологи бьют тревогу в связи с тем, что эта гидроэлектростанция приведет к обмелению Днестра, за счет которого питаются водой другие города Молдовы. В прошлом году была ужасная засуха, сильно ударившая по нашим фермерам. Обмеление реки также затронет многих фермеров в ее бассейне.
"Строительство Новоднестровской ГЭС означает, в том числе, уступку части территории Молдовы. По этой причине ПСРМ всегда выступала против этого проекта, опасного для молдаван, для нашей страны.
Мы просим Майю Санду учитывать интересы наших граждан и Молдовы, а не защищать иностранные интересы. Мы будем отслеживать ситуацию в этом направлении и продолжим действовать в интересах народа Республики Молдова”, – написал Корнелиу Фуркулицэ. a-tv.md