Развитие электронного Правительства обсуждали сегодня на онлайн-совещании у Премьера. Это одно из основных направлений админреформы, начатой в 2018 году.
Здесь работа ведется в нескольких сферах: формирование межведомственного документооборота и перевод взаимоотношений гражданина с госорганами в цифровой формат через Портал государственных услуг.
Именно на втором направлении было сконцентрировано внимание участников скайп-конференции. Советник Председателя Правительства Сергей Лупашко представил перечень задач по Электронному Правительству на 2021 год. Специалисты ЗАО «Агропромбанк» участвовали в создании удостоверяющего центра, который выдает электронную цифровую подпись, необходимую для работы в государственных информационных системах, сообщается на сайте Правительства.
Одной из ключевых задач в наступившем году станет формирование нормативной основы для появления в Приднестровье Единого реестра населения (ЕРН) и непосредственное создание соответствующей базы данных. По мнению профильных специалистов, именно ЕРН станет краеугольным камнем в строительстве эффективной цифровой системы, которая позволит гражданам в электроном формате с наименьшими времязатратами получать государственные услуги.
Создание ЕРН позволит выстраивать работу остальных сервисов. По словам руководителя Центра информационных технологий Николая Пекельняка, это поможет избавить граждан от необходимости нести в тот или иной орган госвласти для получения каких-либо услуг дополнительных копий документов, справок и прочего.
В свою очередь Александр Мартынов подчеркнул, что в 2021 году необходимо сделать максимальное количество электронных сервисов, которые полезны людям и будут иметь максимальный охват в своем использовании.
В первую очередь речь шла о получении патента через Портал госуслуг, сдаче всех видов отчетности не покидая рабочего места, внедрении электронного механизма оплаты пошлин посредством QR-кода или через POS-терминалы на местах. Появление электронных больничных листов также позволит оцифровать все операции с данным документом и сократить их сроки. Отдельно остановились на возможности создания электронного нотариата.
Процесс перевода многих госуслуг сопряжен с рядом сложностей, поэтому дискуссия по каждому пункту будет продолжена. На данном этапе по возникшим вопросам Глава Правительства дал поручения и нацелил на оперативную работу по очерченному кругу задач. gov-pmr.org