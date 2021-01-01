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Электронное Правительство: перспективы 2021 года

Электронное Правительство: перспективы 2021 года

Развитие электронного Правительства обсуждали сегодня на онлайн-совещании у Премьера. Это одно из основных направлений админреформы, начатой в 2018 году.

Здесь работа ведется в нескольких сферах: формирование межведомственного документооборота и перевод взаимоотношений гражданина с госорганами в цифровой формат через Портал государственных услуг.

Именно на втором направлении было сконцентрировано внимание участников скайп-конференции. Советник Председателя Правительства Сергей Лупашко представил перечень задач по Электронному Правительству на 2021 год. Специалисты ЗАО «Агропромбанк» участвовали в создании удостоверяющего центра, который выдает электронную цифровую подпись, необходимую для работы в государственных информационных системах, сообщается на сайте Правительства.

Одной из ключевых задач в наступившем году станет формирование нормативной основы для появления в Приднестровье Единого реестра населения (ЕРН) и непосредственное создание соответствующей базы данных. По мнению профильных специалистов, именно ЕРН станет краеугольным камнем в строительстве эффективной цифровой системы, которая позволит гражданам в электроном формате с наименьшими времязатратами получать государственные услуги.

Создание ЕРН позволит выстраивать работу остальных сервисов. По словам руководителя Центра информационных технологий Николая Пекельняка, это поможет избавить граждан от необходимости нести в тот или иной орган госвласти для получения каких-либо услуг дополнительных копий документов, справок и прочего.

В свою очередь Александр Мартынов подчеркнул, что в 2021 году необходимо сделать максимальное количество электронных сервисов, которые полезны людям и будут иметь максимальный охват в своем использовании.

В первую очередь речь шла о получении патента через Портал госуслуг, сдаче всех видов отчетности не покидая рабочего места, внедрении электронного механизма оплаты пошлин посредством QR-кода или через POS-терминалы на местах. Появление электронных больничных листов также позволит оцифровать все операции с данным документом и сократить их сроки. Отдельно остановились на возможности создания электронного нотариата.

Процесс перевода многих госуслуг сопряжен с рядом сложностей, поэтому дискуссия по каждому пункту будет продолжена. На данном этапе по возникшим вопросам Глава Правительства дал поручения и нацелил на оперативную работу по очерченному кругу задач.
gov-pmr.org
  • Вчера, 18:36
  • DTV
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