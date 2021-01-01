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Дизель Шоу поздравляет с Новым Годом 2021
Категория:
Новости дня
,
Юмор
Герой этого номера сделает то, что хотел бы сделать каждый их нас – пинками под зад выгонять 2020 год туда, где отдыхают уже прошедшие годы. Вместе с ними вспоминаем, что было хорошего в прошлом и за что мы возненавидели 2020.
Вчера, 18:58
DTV
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