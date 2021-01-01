Президент Молдовы Майя Санду заявила, что инициированы процедуры подписания двустороннего соглашения между РМ и Украиной, которое позволит в ближайшем будущем молдаванам выезжать в соседнюю страну только по удостоверению личности.
«В Украине у нас было три важных встречи: с президентом Украины, премьер-министром и председателем Верховной Рады. Мы хотим быть больше чем соседи, мы друзья, которые хотят действовать в соответствии со стратегическим планом. В Киеве мы обсудили важные направления, такие как европейская интеграция и безопасность», – заявила Майя Санду, передает noi.md
Президент также сообщила о подписании двух документов – совместной декларации и меморандума о развитии транспортно-транзитного потенциала Республики Молдова и Украины.
«В двусторонней повестке дня была тема либерализации товаров, чтобы перевозчикам не требовались специальные разрешения», – добавила Майя Санду.