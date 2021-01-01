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Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостоверения личности

Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостоверения личности

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что инициированы процедуры подписания двустороннего соглашения между РМ и Украиной, которое позволит в ближайшем будущем молдаванам выезжать в соседнюю страну только по удостоверению личности.

«В Украине у нас было три важных встречи: с президентом Украины, премьер-министром и председателем Верховной Рады. Мы хотим быть больше чем соседи, мы друзья, которые хотят действовать в соответствии со стратегическим планом. В Киеве мы обсудили важные направления, такие как европейская интеграция и безопасность», – заявила Майя Санду, передает noi.md

Президент также сообщила о подписании двух документов – совместной декларации и меморандума о развитии транспортно-транзитного потенциала Республики Молдова и Украины.

«В двусторонней повестке дня была тема либерализации товаров, чтобы перевозчикам не требовались специальные разрешения», – добавила Майя Санду.

noi.md
  • Сегодня, 07:51
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