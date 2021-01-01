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Журналисты показали экзотический отдых Порошенко с семьей в Эквадоре

Журналисты показали экзотический отдых Порошенко с семьей в Эквадоре

Журналисты рассказали, как прошел рождественский отдых пятого президента Украины Петра Порошенко с семьей в Эквадоре. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, экс-гаранта заметили в аэропорту города Гуаякиль перед посадкой на самолет. Рядом с ним была жена Марина с сумкой элитного бренда Louis Vuitton и дети. Примечательно, что общается семья пятого президента не на украинском, а на русском языке, передает unian.net

Отдельные источники публиковали фотографии яхты, на которой якобы отдыхала семья Порошенко на Галапагосских островах. Ее стоимость - 75 миллионов фунтов, а аренда стоит около $350 тысяч в месяц. Сообщалось, что кроме Порошенко, на ней было еще восемь человек. После того, как местные журналисты попросили встречи с Порошенко, борт поднял якорь и ушел.

По данным ТСН, отдых на этих островах обойдется минимум в $4 тысячи за тур за одного человека. Туристический менеджер Виктория Ощепкова рассказывает, что это направление не является слишком популярным.

"Эти острова - такой отдых уединенный, тот, кто хочет отдохнуть, чтобы его там никто не трогал и это было красиво", - пояснила эксперт, добавляя, что похожая по классу яхта на месяц обойдется в около $350 тысяч.

"Но это не считая финальных уборок, поваров и всех остальных. Стоимость аренды на неделю в большинстве случаев будет равна стоимости аренды на месяц", - говорит туристический менеджер.

После того, как информация об отдыхе экс-президента была опубликована в СМИ, пассажиры яхты среди ночи под охраной срочно покинули борт и переехали в один из отелей города, говорится в сюжете. Также отмечается, что во время отдыха Порошенко якобы встречался с государственными чиновниками и бизнесменами Эквадора из-за какао - основного сырья для производства шоколада.

Отдых семье экс-президента испортил ветеран АТО, который оказался в одном самолете с ним.

"Петр Порошенко, почему вы променяли казачье Рождество на острова?",- спросил он. Марина Порошенко на русском ответила: "Зачем вы снимаете?".



unian.net
  • Сегодня, 14:36
  • DTV
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