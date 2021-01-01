Группа Akord выпустила новый видеоклип, посвященный 171-летию со дня рождения великого поэта Михая Эминеску. Парни дали иную нотку тексту стихотворения Ochiul tau iubit, сообщает noi.md.
«На скалистых вершинах, под сильными порывами ветра и объятые холодом – так мы снимали клип на песню Ochiul tau iubit. Где, как не на высоте, надо и стоит запускать такие музыкальные произведения! Мы рады и счастливы, что нам это удалось! Призываем вас, дорогие, оценить эти стихии, эту музыку и этот клип.
Мы запускаем Ochiul tau iubit по случаю Дня национальной культуры, который отмечается как в Республике Молдова, так и в Румынии, и в день, когда мы отдаем дань уважения культурному величию и таланту Михая Эминеску. Мы исполняли эту песню несколько раз в сопровождении симфонических оркестров в Кишиневе, Яссах и Бухаресте, но теперь пришло время для официального клипа. Так сложились звезды.
Мы благодарим маэстро Евгения Догу за великолепную и проникновенную музыку и за оказанное нам доверие.
Мы живем полной жизнью и готовы на жертвы ради музыки, потому что это наша миссия, и мы стремимся выполнить ее все лучше каждый раз. Благодарим наших зрителей и поклонников творчества Akord за то, что они поддерживают нас и присутствуют на каждой музыкальной премьере.
Видеоклип Ochiul tau iubit был снят на фоне уникальных декораций ландшафтного заповедника Цыпова командой CAYFOZ Production. Музыкальная постановка: Сергей Тякэ. Музыка: Евгений Дога. Стихи: Михай Эминеску. «Послушайте песню и расскажите нам, что вы думаете», – написали музыканты на своей странице в Facebook.