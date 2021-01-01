Информацию о минировании 185 детских садов Одессы, в том числе 128 коммунальных, проверяет полиция.
Как сообщили в мэрии города, анонимный сигнал правоохранители получили по электронной почте.
В письме говорится, что взрывы в садах произойдут с 15 до 24:00, сообщает dumskaya.net.
«Руководители учреждений дошкольного образования действуют согласно установленному порядку. Дети находятся на прогулке до проверки сообщения о минировании. Родители получили информацию о случившемся и при желании могут забрать детей домой. После проверки оставшиеся дети вернутся в группы», — отметила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич.
Полиция продолжает проверять детские сады города, «заминированные» анонимом. Правоохранители уже обыскали помещения и территории 80 учреждений из 185, сообщили «Думской» в муниципальном департаменте образования и науки. Взрывных устройств найдено не было.
Во всех коммунальных дошкольных учреждениях Одессы сейчас осталось 20 детей, остальных забрали родители. dumskaya.net