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В Одессе «заминировали» 185 детских садов

В Одессе «заминировали» 185 детских садов

Информацию о минировании 185 детских садов Одессы, в том числе 128 коммунальных, проверяет полиция.

Как сообщили в мэрии города, анонимный сигнал правоохранители получили по электронной почте.

В письме говорится, что взрывы в садах произойдут с 15 до 24:00, сообщает dumskaya.net.

«Руководители учреждений дошкольного образования действуют согласно установленному порядку. Дети находятся на прогулке до проверки сообщения о минировании. Родители получили информацию о случившемся и при желании могут забрать детей домой. После проверки оставшиеся дети вернутся в группы», — отметила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич.

Полиция продолжает проверять детские сады города, «заминированные» анонимом. Правоохранители уже обыскали помещения и территории 80 учреждений из 185, сообщили «Думской» в муниципальном департаменте образования и науки. Взрывных устройств найдено не было.

Во всех коммунальных дошкольных учреждениях Одессы сейчас осталось 20 детей, остальных забрали родители.
dumskaya.net
  • Сегодня, 17:10
  • DTV
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