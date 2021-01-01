Последние красные дипломы в Украине получили студенты, окончившие обучение в высших учебных заведениях в 2020 году.
Министерство образования и науки Украины утвердило новые формы документов о высшем образовании и научных степенях. Так, согласно приказу министра образования и науки Сергея Шкарлета, с января 2021 года вступают в силу изменения относительно оформления дипломов после окончания высших учебных заведений, передает korrespondent.net.
Теперь все выпускники будут получать дипломы без возможности получить награду, то есть отменяются так называемые красные дипломы.
Ранее студенты получали дипломы:
- младшего бакалавра; - младшего бакалавра с отличием (красный диплом); - бакалавра; - бакалавра с отличием; - магистра; - магистра с отличием; - доктора философии; - доктора философии европейского образца; - доктора наук.
Теперь будут выдавать такие:
- диплом младшего бакалавра; - бакалавра; - магистра; - доктора философии; - доктора искусства; - доктора наук.
Это означает, что последние дипломы с отличием в Украине получили студенты, которые окончили ВУЗ в 2020 году.
Напомним, Минобразования намерено изменить внешнее независимое оценивание. korrespondent.net