Dnestr.TV

 
0

В Украине девятиклассники будут сдавать ГИА письменно

В Украине девятиклассники будут сдавать ГИА письменно

В Минобразования Украины опровергли утверждение, что учеников 9-х классов освободят от итоговой аттестации или же, что ее будут проводить в онлайн-формате.

В 2020/2021 учебном году учащиеся девятых классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в учебном заведении в письменной форме, сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины, пишет korrespondent.net.

"Согласно нормативным документам аттестация выпускников 9-х классов может проводиться в учебном заведении или в форме внешнего независимого оценивания. В то же время приказ МОН №1262 устанавливает, что в 2020/2021 учебном году ГИА лиц, которые завершают получение базового среднего образования, проводится в учебном заведении в письменной форме", - пояснили в Минобразования.

Отдельно пресс-служба отметила, что информация о том, что девятиклассники будут освобождены от итоговой аттестации или то, что она будет проходить онлайн, не является достоверной.

Также было опровергнуто утверждение о том, что ГИА будет более сложным.

"Задания для проведения аттестации в учебном заведении утверждает руководитель учреждения. По этим же нормам ГИА проводилась в 2018/2019 учебном году", - заявили в Миноборазования.
korrespondent.net
  • Сегодня, 11:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Налог на покупки дороже 100 евро, новые правила въезда ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
  • Список всех стран, куда граждане Республики Молдова мог ...
  • Известный юморист снял пародию на дистанционное обучени ...
  • Молдаване смогут ездить на Украину на основании удостов ...
  • С 1 января 2021 года на I квартал 2021 года установлены ...
  • Решение Оперштаба: зимние каникулы для школьников-очник ...
  • Изменения правил въезда в ЕС для граждан Молдовы отсроч ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна