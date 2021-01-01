В Минобразования Украины опровергли утверждение, что учеников 9-х классов освободят от итоговой аттестации или же, что ее будут проводить в онлайн-формате.
В 2020/2021 учебном году учащиеся девятых классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в учебном заведении в письменной форме, сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины, пишет korrespondent.net.
"Согласно нормативным документам аттестация выпускников 9-х классов может проводиться в учебном заведении или в форме внешнего независимого оценивания. В то же время приказ МОН №1262 устанавливает, что в 2020/2021 учебном году ГИА лиц, которые завершают получение базового среднего образования, проводится в учебном заведении в письменной форме", - пояснили в Минобразования.
Отдельно пресс-служба отметила, что информация о том, что девятиклассники будут освобождены от итоговой аттестации или то, что она будет проходить онлайн, не является достоверной.
Также было опровергнуто утверждение о том, что ГИА будет более сложным.
"Задания для проведения аттестации в учебном заведении утверждает руководитель учреждения. По этим же нормам ГИА проводилась в 2018/2019 учебном году", - заявили в Миноборазования. korrespondent.net