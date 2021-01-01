The Piano Guys — американская группа, играющая музыку в различных жанрах на фортепиано и виолончели.
Джон Шмидт и Стивен Шарп Нельсон исполняют музыку, Пол Андерсон и Тель Стюарт занимаются съёмкой и обработкой видео, Аль ван дер Бик является композитором и аранжировщиком. Группа стала известна благодаря своим видео, опубликованным на YouTube, в которых участники исполняли популярные музыкальные произведения, в том числе музыку из кинофильмов и каверы на песни современных исполнителей. Каждый клип оригинален и завораживает выбранными пейзажами и локациями. А на своей странице в facebook творческий коллектив делится со своими поклонниками моментами из жизни и раскрывают некоторые секреты съемок своих клипов.
Как правило, в композициях используются записи нескольких партий, сведённые вместе, для создания ощущения игры на нескольких одинаковых инструментах. Кроме того, в части композиций используется электронная обработка звука. Группа также сотрудничает с другими современными музыкантами и вокалистами
Потрясающее сочетание оскароносной песни «Let It Go» из мультфильма «Холодное сердце» и «Зимы» из «Четырёх времён года» Антонио Вивальди в исполнении дуэта ThePianoGuys. Сильное, достойное и оригинальное исполнение.
Днестр ТВ предлагает Вам небольшую подборку, чтобы Вы могли поближе познакомиться с американской группой The Piano Guys.
Let It Go (Disney's "Frozen") Vivaldi's Winter - The Piano Guys
What Child Is This (Piano & Electric Cello) The Piano Guys
"Silent Night" ft. Plácido Domingo -The Piano Guys #ASaviorIsBorn
Kung Fu Piano: Cello Ascends - The Piano Guys (Wonder of The World 1 of 7)
BANNERS - Someone To You (Piano/Cello Cover) The Piano Guys
We Created The World’s Largest Piano! “Für Elise Jam” - In Augmented Reality - The Piano Guys
Beethoven's 5 Secrets - OneRepublic - The Piano Guys