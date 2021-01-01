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Для души и сердца. The Piano Guys

Для души и сердца. The Piano Guys

The Piano Guys — американская группа, играющая музыку в различных жанрах на фортепиано и виолончели.

Джон Шмидт и Стивен Шарп Нельсон исполняют музыку, Пол Андерсон и Тель Стюарт занимаются съёмкой и обработкой видео, Аль ван дер Бик является композитором и аранжировщиком. Группа стала известна благодаря своим видео, опубликованным на YouTube, в которых участники исполняли популярные музыкальные произведения, в том числе музыку из кинофильмов и каверы на песни современных исполнителей. Каждый клип оригинален и завораживает выбранными пейзажами и локациями. А на своей странице в facebook творческий коллектив делится со своими поклонниками моментами из жизни и раскрывают некоторые секреты съемок своих клипов.

Как правило, в композициях используются записи нескольких партий, сведённые вместе, для создания ощущения игры на нескольких одинаковых инструментах. Кроме того, в части композиций используется электронная обработка звука. Группа также сотрудничает с другими современными музыкантами и вокалистами

Потрясающее сочетание оскароносной песни «Let It Go» из мультфильма «Холодное сердце» и «Зимы» из «Четырёх времён года» Антонио Вивальди в исполнении дуэта ThePianoGuys. Сильное, достойное и оригинальное исполнение.

Днестр ТВ предлагает Вам небольшую подборку, чтобы Вы могли поближе познакомиться с американской группой The Piano Guys.

Let It Go (Disney's "Frozen") Vivaldi's Winter - The Piano Guys



What Child Is This (Piano & Electric Cello) The Piano Guys



"Silent Night" ft. Plácido Domingo -The Piano Guys #ASaviorIsBorn​



Kung Fu Piano: Cello Ascends - The Piano Guys (Wonder of The World 1 of 7)



BANNERS - Someone To You (Piano/Cello Cover) The Piano Guys



We Created The World’s Largest Piano! “Für Elise Jam” - In Augmented Reality - The Piano Guys



Beethoven's 5 Secrets - OneRepublic - The Piano Guys



Coldplay - Paradise (Peponi) African Style (ft. guest artist, Alex Boye) - ThePianoGuys



Code Name Vivaldi (Bourne Soundtrack/Vivaldi Double Cello Concerto) - The Piano Guys



Pictures At An Exhibition (Piano/Cello) The Piano Guys Puppets



The Cello Song - (Bach is back with 7 more cellos) - The Piano Guys



Moonlight - Electric Cello (Inspired by Beethoven) - The Piano Guys



Story of My Life (One Direction - Piano/Cello Cover) - The Piano Guys



Adele - Rolling in the Deep (ft. guest Artist, Amanda Scott) - The Piano Guys



Carol of the Bells (for 12 cellos) - The Piano Guys



When Stars and Salt collide - Coldplay, A Sky Full of Stars (piano/cello cover)- The Piano Guys

  • Сегодня, 13:36
  • DTV
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