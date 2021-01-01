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В Одессе море "закипело" из-за мороза
В Одессе в ночь на 17 января ударил сильный мороз, и из-за разницы температуры воздуха и воды Черное море "закипело".
Уникальное явление сняли на камеру местные жители, поделившись ими в соцсетях obozrevatel.com
На кадрах видно, как на поверхности воды клубится "дым". При этом у моря очень ветрено, из-за пара сохраняется ограниченная видимость.
По данным синоптиков, ночью 17 января температура воздуха в Одессе была -13 градусов, но чувствовалось как -22. А температура воды составляет 3-5 градусов тепла.
Так, море не замерзло, а на его поверхности появилась дымка, похожая на пар при кипении.
obozrevatel.com
- Вчера, 20:19
- DTV
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