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Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головном мозге

Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головном мозге

Молдавские врачи провели еще одну сложнейшую операцию на головном мозге. Впервые пациенту устранили аневризму сонной артерии, установив потокперенаправляющий стент.

Это было сделано в Национальном институте неврологии и нейрохирургии, передает publika.md

Пациентка приехала на операцию в Кишинев из Левобережья. Молдавские врачи консультировались со специалистами из Японии и Турции.

"На первом этапе была попытка открытой трепанации. Единственный шанс на полное излечение давала установка потокперенаправляющего стента. Выполнили минимально инвазивную операцию", - рассказал врач-нейрохирург Ион Прегуза.

Подобные операции широко проводятся в Германии, Соединенных Штатах и Японии.

"Сейчас это было сделано руками молдавских врачей. Устройство привезено из США. Это очень дорогая операция. Ее провели на средства Национальной компании медицинского страхования. Пациентка в полном сознании, она может говорить, у нее не возникло никаких неврологических дефектов", - рассказал директор Национального института неврологии Григорий Запухлых.

Стоимость операции - 260 тысяч леев.
publika.md
  • Вчера, 20:18
  • DTV
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