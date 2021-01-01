Молдавские врачи провели еще одну сложнейшую операцию на головном мозге. Впервые пациенту устранили аневризму сонной артерии, установив потокперенаправляющий стент.
Это было сделано в Национальном институте неврологии и нейрохирургии, передает publika.md
Пациентка приехала на операцию в Кишинев из Левобережья. Молдавские врачи консультировались со специалистами из Японии и Турции.
"На первом этапе была попытка открытой трепанации. Единственный шанс на полное излечение давала установка потокперенаправляющего стента. Выполнили минимально инвазивную операцию", - рассказал врач-нейрохирург Ион Прегуза.
Подобные операции широко проводятся в Германии, Соединенных Штатах и Японии.
"Сейчас это было сделано руками молдавских врачей. Устройство привезено из США. Это очень дорогая операция. Ее провели на средства Национальной компании медицинского страхования. Пациентка в полном сознании, она может говорить, у нее не возникло никаких неврологических дефектов", - рассказал директор Национального института неврологии Григорий Запухлых.