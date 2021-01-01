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Украинский язык имеет перспективу стать официальным языком ЕС - Креминь

Украинский язык имеет перспективу стать официальным языком ЕС - Креминь

Уполномоченный по защите украинского языка призвал консолидировать усилия для получения Украиной ассоциированного членства в Европейской федерации национальных языковых институтов.

Позиции украинского языка как государственного можно значительно усилить, если Украина получит ассоциированное членство в Европейской федерации национальных языковых институтов. Это также будет способствовать его перспективному применению в качестве обязательного в странах ЕС. Об этом в четверг, 21 января, написал языковой омбудсмен Тарас Креминь в Facebook, передает korrespondent.net.

Он сообщил, что говорил об этом во время заседания президиума Национальной академии наук Украины, которое состоялось накануне.

"Языковая интеграция Украины в семьи официальных языков ЕС существенно усилит наши позиции на международной арене. Согласитесь, что украинский язык, на котором общаются десятки миллионов граждан по всему миру, слышен везде. Пришло то время, когда мы можем способствовать тому, чтобы украинский стал официальным языком сообщества. Убежден, что в тесном сотрудничестве с Национальной академией наук Украины наш голос будет решающим и на площадке Европейской федерации национальных языковых институтов", - сказал Креминь.

Он акцентировал внимание на необходимости консолидации усилий ведущих научных языковых институтов Украины для получения Украиной ассоциированного членства в Европейской федерации национальных языковых институтов как составляющей евроинтеграционных процессов государства.

Как известно, 16 января, вступила в силу статья 30 "языкового закона", после чего сфера обслуживания в стране полностью перешла на украинский язык.
korrespondent.net
  • Вчера, 20:31
  • DTV
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