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Моргенштерн заявил о готовности поехать на «Евровидение»

Моргенштерн заявил о готовности поехать на «Евровидение»

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев) заявил о своей готовности поехать на песенный конкурс «Евровидение». Об этом музыкант написал в Instagram.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин призвал отправить Моргенштерна на «Евровидение». По его словам, отмена конкурса в 2020 году не оправдывает то, что группа Little Big представит на нем Россию в 2021-м. «У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Как будто у нас больше нет артистов», — отметил Пригожин, пишет lenta.ru.

Российский коллектив Little Big стал абсолютным рекордсменом конкурса «Евровидение». Видеоклип к песне Uno, с которой коллектив собирался выступать, побил рекорд фестиваля, набрав за четыре месяца более 138 миллионов просмотров. Музыкальное видео также было названо самым популярным среди российских пользователей YouTube в 2020 году.
lenta.ru
  • Вчера, 20:52
  • DTV
  • Просмотров: 35
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