Победитель шоу MasterChef, шеф-повар Оли Мартин рассказал таблоиду The Daily Mail, как на огне приготовить идеальную жареную курицу.
По его словам, секрет в том, что жарить курицу необходимо с большим количеством масла. «Я поливаю ее раз в десять минут в течение первого получаса, кроме последних 20-30 минут, это помогает кожице стать красивой и хрустящей», — рассказал Мартин.
Он отметил, что курице необходимо дать отстояться в течение половины от того времени, что она жарилась, что сделает ее сочной, пишет lenta.ru.
Шеф-повар подчеркнул, что курица не бывает сухой, обычно ее пережаривают, поскольку опасаются, что она останется сырой. Мартин отметил, что нужно иметь немного веры и проверять готовность при помощи надреза. «И покупайте курицу хорошего качества, разница во вкусе неизмерима», — заключил он.
Ранее шеф-повар из США Дэн Клугер (Dan Kluger) раскрыл секрет идеально хрустящей жареной картошки, которую можно приготовить за 20 минут. Инструкции Клугера к приготовлению хрустящей соленой и перченой картошки не подразумевают варки или нагревания масла. Повар использует молодой или бэби-картофель, чтобы не тратить время на его нарезку.
«Эта техника лучше всего работает с молодой картошкой. Ее тонкая кожица становится хрустящей. Секрет получения хрустящей кожуры — яичные белки», — подчеркнул Клугер.
Он взбивает в миске яичные белки до тех пор, пока не останется жидкости, и покрывает ими целые картофелины. Затем повар убирает избыток белка, приправляет картошку солью, перцем и любыми другими приправами и ставит в разогретую до 200 градусов духовку. Блюдо готовится в течение 20 минут.
Время приготовления может немного увеличиться, если использовать более крупную картошку. «Если вы не можете найти молодую картошку, берите самую маленькую, какую найдете, и регулируйте время приготовления в зависимости от этого», — отметил он. lenta.ru