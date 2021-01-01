До 1 марта пограничная полиция вместе с другими соответствующими учреждениями РМ проводит информационную кампанию для жителей Приднестровья, которые пересекают границу на транспорте через молдавские пункты пропуска.
Эту меру предприняли с опозданием, поскольку начиная с 15 января 2021 года владельцы транспортных средств в приднестровском регионе должны были иметь нейтральные номерные знаки для пересечения границы, пишет point.md ссылаясь на agora.md
В ходе акции пограничная полиция проинформирует граждан об условиях пересечения границы транспортными средствами, зарегистрированными на левом берегу Днестра. Таким образом, при пересечении государственной границы Республики Молдова транспортным средством, не осуществляющим коммерческую деятельность, водитель должен иметь:
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- номерные знаки одобренного нейтрального образца;
- водительские права, выданные государством-участником Конвенции о дорожном движении 1968 года;
- наклейку с надписью «MD», размещенную на задней части автомобиля;
- действующий документ о страховании автомобиля для страны назначения.
Оформление документов осуществляется в пунктах регистрации автомобилей, открытых в городах Тирасполь и Рыбница.
Если имя водителя не указано в свидетельстве о регистрации транспортного средства в качестве владельца или пользователя, он должен иметь, помимо упомянутых документов, письменное подтверждение передачи транспортного средства, выданное его владельцем и нотариально заверенное. Письменное подтверждение не требуется, если водителя сопровождает владелец или лицо, зарегистрированное в свидетельстве о регистрации в качестве пользователя.
Запрещается движение транспортных средств по дорогам общего пользования с нейтральными номерными знаками или с номерными знаками, выданными в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра и Бендер, водителям, проживающим в населенных пунктах, отличных от населенных пунктов Левобережья или муниципалитета Бендеры.
По окончании информационного периода на центральном уровне будет утверждено институциональное решение для определения следующих действий. С 15 января 2021 года владельцы транспортных средств в приднестровском регионе должны были иметь нейтральные номерные знаки для пересечения границы. Однако реализация этой меры было отложена в последний момент.