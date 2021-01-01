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В Бендерах вручили орден Почёта ветерану Совета трудовых коллективов

В Бендерах вручили орден Почёта ветерану Совета трудовых коллективов

Относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Отцовские слова стали девизом Татьяны Осецимской. Вся ее дальнейшая жизнь была посвящена людям. Сначала работа на заводе «Прибор», затем в исполкоме Бендерского горсовета. Общественные интересы – на первом плане: член партийного бюро завода, секретарь парторганизации цеха. Одной из первых она влилась в рабочее движение летом 89-го.

«Нам было тогда всего по 39-40 лет, но мы осознали одну очень главную вещь: чтобы мы, наши дети, внуки могли жить здесь, на этой земле, в этой солнечной республике, которую восстанавливали после войны наши родители», – сказала в интервью БТВ ветеран общественного движения «СТК города Бендеры» Татьяна Осецимская.

В непростые 90-е Татьяна Григорьевна была избрана депутатом Бендерского горсовета. Вместе со всеми бендерчанами встала на защиту родного города и республики летом 92 года. Хороший организатор, она и сегодня болеет душой за Бендеры и Приднестровье. Является членом ОО «Объединение участников боевых действий г. Бендеры «Боевые братья». С прошлого года входит в состав Коллегии Министерства социальной защиты республики, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.

«Город Бендеры отличается активной жизненной позицией в сфере общественных организаций. Одним из ярких представителей является Татьяна Григорьевна, которая неравнодушна к тому, что происходит в городе, вносит свои предложения по его развитию, благоустройству. Эти пожелания мы учитываем при формировании программ и делаем максимум возможного, чтобы у нас развивалась среда в городе. Я думаю, что за последний период времени у нас многое сделано, и это видно, и в этом заслуга в первую очередь всех бендерчан, кто проживает в этом городе», – подчеркнул глава Госадминистрации города Бендеры Роман Иванченко.

Высокой наградой – Орденом Почета – юбиляр очень дорожит. Общественную работу продолжит, чтобы поддерживать славу родного города.
bendery-ga.org
  • Вчера, 21:21
  • DTV
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