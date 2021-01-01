В защиту русского языка выступили жители Бессарабского и Новоаненского районов. Люди собрались в центре своих населённых пунктов, чтобы выразить несогласие с отменой закона о функционировании языков на территории Молдовы.
Он наделял русский язык статусом языка межнационального общения и гарантировал всем гражданам бесплатное изучение молдавского языка, передает Accent TV
Протестующие говорили о том, что решение судей Конституционного суда делает практически невозможным общение людей пожилого возраста с представителями государственных институтов, ведь большая часть этой категории населения говорит на русском языке.
«Мы между собой говорим на единственном языке – межнациональном, на русском языке. Неправильно они себя ведут, в том числе наш новоиспечённый президент».
«Пусть русский язык остаётся языком межнационального общения. Мы уже не пойдём учить немецкий или английский. Кому это нужно? Почему Майя поехала в Украину и говорила на русском? Почему? А теперь убирает этот язык».
«Я хочу, чтобы Конституционный суд прислушался к пожеланиям людей, потому что люди хотят сохранить русский язык как межнациональный. И не только КС, но и президент Майя Санду должна прислушаться».
К митингу в Бессарабке присоединился и председатель Бессарабского района Пётр Пушкарь.
Пётр Пушкарь, председатель Бессарабского района: «Государство и политики должны делать всё, чтобы жителям этой страны было комфортно. Ни в коем случае нельзя ущемлять людей, которые говорят на других языках. Поэтому мы считаем, что то, что было сделано – не только КС, но и политиками, которые обманывают население, это нас разделяет. Нас пытаются разделить на своих и чужих, на русских и не русских, на румын, на молдаван. И если государство, президент, Конституционный суд хотят, чтобы наше общество объединялось, как они об этом заявляют, то они должны делать всё, чтобы русскоязычное население, частью которого и я являюсь, не чувствовало себя ущемлённым в этой стране».
Десятки людей собрались и перед Районным советом Новоаненского района. Люди возмущались тем, что теперь русскоязычное население страны не сможет участвовать в политических процессах и в управлении государством.
«Все нацменьшинства, мы все разговариваем на русском языке. Это и Гагаузская автономия, и Приднестровье. Они тоже на русском говорят. Мы не можем обратиться нормально в госорганы. Есть проблемы, нас выгоняют из кабинетов».
«Мы живём в нашей Молдове, у нас есть этот кусочек земли, кто должен её защищать? Мы должны. И никто не должен указывать нам, что делать, будь это посол Румынии или посол США, или Евросоюза. Хотят помогать? Пусть помогают, но не так, чтобы страдало население».
Напомним, 21 января судьи КС признали неконституционным Закон о функционировании языков на территории РМ.