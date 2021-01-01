Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны по вводу санкций против двух компаний, зарегистрированных в Молдове и в Португалии.
Соответствующий указ 29 января обнародовали на официальном сайте офиса главы государства. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер — санкций"», — говорится в тексте указа, сообщает mybusiness.md ссылаясь на ukraina.ru
В дополнении к документу отмечено, что ограничения вводятся против компаний JET4U S.R.L. и JET4U LDA, которые зарегистрированы в Молдове и в Португалии.
Санкции будут действовать до «окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией Крымского полуострова».
Компания JET4U S.R.L. зарегистрирована в Молдове (Кишинёв, сектор Ботаника) 12.04.2017 года. Основным видом деятельности указана "деятельность туристического оператора". Учредитель и администратор - Аурел Цуркан.
Показатели за 2019 год: доход от продаж - 1,199,300 MDL; прибыль - 609,000 MDL; основные средства - 72,100 MDL. Количество сотрудников - 4.
Скорее всего, обе названные компании, и молдавская, и португальская, являются подразделениями Jet4you, бюджетной авиакомпании (лоукостера), базирующегося в Касабланке, Марокко. Компания обслуживает рейсы между марокканскими городами и пунктами назначения во Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии, Испании, Ирландии (чартер Sunway) и Италии. Её основной базой является международный аэропорт Касабланки Мохаммед V. Начала свою деятельность 26 февраля 2006 года. Она принадлежала TUI Travel (40%), Attijariwafa Bank (20%), Investima-SGMB (20%) и MM.Marrache et Benabbes Taarji (20%). Акционеры совместно учредили марокканскую компанию Societe d'Investissement Aerienne, инвестиционную компанию, стоящую за авиакомпанией.