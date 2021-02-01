В адрес Президента ПМР Вадима Красносельского поступают обращения о распространении представителями Молдовы информации о том, что с 15 марта этого года будет введен запрет на свободное передвижение приднестровских автомобилей. Вадим Красносельский отметил, что данные заявления не имеют никаких оснований, сообщает novostipmr.com.
«Транспортный вопрос входит в повестку переговорного процесса, и мы его регулярно обсуждаем с международными участниками формата "5+2". До того момента, пока за столом переговоров не будет найден механизм полноценного участия приднестровских автомобилей в международном движении, ни о каких ограничениях свободы передвижения автотранспорта ПМР речи не идет», - сообщил глава государства в своём телеграм-канале.
Также Президент призвал автомобилистов сохранять спокойствие и не поддаваться на манипуляции.
С комментарием по этому вопросу выступило и Министерство иностранных дел ПМР. В адрес МИД ПМР также поступают обращения о том, что на границе Украины и Приднестровья в КПП «Кучурган» сотрудники пограничной полиции РМ распространяют слухи о том, что якобы с 15 марта с.г. будет ограничено движение приднестровского автотранспорта, за исключением автомобилей с нейтральными номерными знаками.
В связи с этим приднестровская сторона провела предметные консультации с международными участниками формата «5+2», включая Действующее шведское председательство ОБСЕ, по итогам которых усматривает в таких действиях нынешнего правительства РМ несогласованность и несоответствие действительности, сообщается на сайте МИД ПМР.
Как известно, в своем текущем состоянии механизм работы Пунктов регистрации транспортных средств содержит искусственно созданные элементы дискриминации по гражданско-правовому признаку и не обладает полноценной функциональностью. Первоочередной задачей является устранение официально зафиксированных экспертами сторон пятнадцати конкретных проблем в деятельности ПРТС с целью формирования дееспособного механизма, отвечающего интересам всех жителей Приднестровья. По причине дисфункции этого механизма за два года только 4% от общего числа автомобилистов Приднестровской Молдавской Республики воспользовались возможностью регистрации нейтральных номерных знаков.
МИД ПМР в очередной раз призывает молдавскую сторону вернуться к предметной работе за столом переговоров для создания гарантированных условий соблюдения прав человека путем беспрепятственного участия приднестровских автомобилей в международном движении и лишь на основе этого принимать согласованные решения.
МИД ПМР продолжает дипломатическую работу с целью защиты прав и интересов граждан Приднестровья и призывает автомобилистов сохранять спокойствие и не поддаваться манипуляциям.