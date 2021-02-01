Республика Молдова как активный участник "Восточного партнерства" заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества между ЕС и его восточными партнерами. Этот год имеет особое значение для "Восточного партнерства", поскольку страны-партнеры, государства-члены ЕС и европейские институты встретятся на саммите, чтобы решить задачи сотрудничества на ближайшие годы, передает moldpres.mdсо ссылкой на пресс-службу МИДЕИ.
В этой связи и. о. министра иностранных дел Аурелиу Чокой вместе со своими коллегами с Украины и Грузии Дмитрием Кулебой и Давидом Залкалиани направил совместное письмо европейским высокопоставленным лицам и министрам иностранных дел стран-членов ЕС, в котором они изложили свое видение "Восточного партнерства". В совместном послании трех стран-партнеров говорится о важности открытия новых направлений сотрудничества для заинтересованных партнеров в том, что касается углубления политического диалога, а также экономической и отраслевой интеграции.
Министры отметили ряд приоритетных областей, в том числе включение в повестку дня диалога между тремя ассоциированными партнерами и Европейской комиссией новых областей, таких как транспорт, энергетика, правосудие, укрепление сотрудничества в области безопасности, расширение сотрудничества между партнерами в программах ЕС, обеспечение помощи, необходимой для выполнения реформ.
Письмо, подписанное главами трех внешнеполитических ведомств, является выражением совместных усилий по предоставлению "Восточному партнерству" долгосрочного стратегического видения, отвечающего европейским чаяниям трех ассоциированных государств. moldpres.md фото: infoprut.ro