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В Молдове школьные олимпиады перенесены на неопределенный срок

В Молдове школьные олимпиады перенесены на неопределенный срок

В РМ школьные олимпиады, намеченные на 2021-2022 учебный год, перенесены на неопределенный срок, сообщает moldpres.mdсо ссылкой на Министерство образования, культуры и исследований.

С заявлением об организации школьных олимпиад вчера выступили представители профильного министерства на встрече с учителями и руководителями образования трех районов на севере страны. В руководстве ведомства отметили, что «их проведение отложено до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не позволит это сделать».

Из-за пандемии COVID-19 школьные олимпиады были отменены и в прошлом году.

По последним данным министерства, представленным в начале этой недели, одно общеобразовательное учреждение и 140 классов в стране работают удаленно из-за карантина. Число учащихся, у которых был положительный результат теста на COVID-19, составляет 194 человека, а 2 710 школьников были переведены в режим самоизоляции.

За последние 24 часа в стране зарегистрировано 982 новых случая заражения коронавирусом.
moldpres.md
  • Сегодня, 05:47
  • DTV
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