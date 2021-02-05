В РМ школьные олимпиады, намеченные на 2021-2022 учебный год, перенесены на неопределенный срок, сообщает moldpres.mdсо ссылкой на Министерство образования, культуры и исследований.
С заявлением об организации школьных олимпиад вчера выступили представители профильного министерства на встрече с учителями и руководителями образования трех районов на севере страны. В руководстве ведомства отметили, что «их проведение отложено до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в стране не позволит это сделать».
Из-за пандемии COVID-19 школьные олимпиады были отменены и в прошлом году.
По последним данным министерства, представленным в начале этой недели, одно общеобразовательное учреждение и 140 классов в стране работают удаленно из-за карантина. Число учащихся, у которых был положительный результат теста на COVID-19, составляет 194 человека, а 2 710 школьников были переведены в режим самоизоляции.
За последние 24 часа в стране зарегистрировано 982 новых случая заражения коронавирусом. moldpres.md