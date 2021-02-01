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В Румынии во время крещения захлебнулся младенец

В Румынии во время крещения захлебнулся младенец

В румынском городе Сучава в церкви Св. Константина и Елены во время крещения ребенка произошла трагедия. Шестинедельный ребенок во время обряда нахлебался воды и у него остановилось сердце, пишет korrespondent.net ссылаясь на Ziardesuceava.

Малышу стало плохо после того, как священник вынул его из купели. Ребенка госпитализировали. В больницу он поступил в крайне тяжелом состоянии.

"У ребенка в возрасте шести недель произошла остановка сердца в церкви после обряда крещения. Его реанимировали врачи SMURD. Малыша госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии в реанимации, интубирован и подключен к искусственной вентиляции легких", - сообщил 31 января пресс-секретарь уездной больницы Сучавы Дан Теодорович.

Однако позже стало известно, что ночью малыш умер.

Возбуждено уголовное дело.

korrespondent.net
  • Сегодня, 05:55
  • DTV
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