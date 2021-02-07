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Российский эксперт назвал опасные для покупки валюты в 2021 году

Российский эксперт назвал опасные для покупки валюты в 2021 году

В настоящее время ослаблению подвержено большинство валют, в том числе традиционные валюты-убежища в период рисков, заявил глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган агентству «Прайм».

«В категории резервных валют можно говорить о преобладании мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы», – отметил эксперт, передает gazeta.ru

Он пояснил, что консенсус-прогноз инвестбанков предполагает рост курса евро к доллару до 1,25 в текущем году. Однако евро также является «одним из вероятных кандидатов на ослабление», так как Европейский центральный банк потратил на выкуп активов больше, чем США, а европейская экономика пострадала от пандемии COVID-19 сильнее американской.

При этом существуют опасности и для валют-убежищ, таких как японская иена и швейцарский франк, считает Коган. По его словам, средства из этих валют могут переходить в более рискованные активы в случае активного восстановления экономики.

Британский фунт в свою очередь может ослабнуть из-за перспективы введения отрицательных ставок Банком Англии на фоне выхода Великобритании из Евросоюза, рассказал аналитик.

Ранее американский экономист Стивен Роуч спрогнозировал обвал доллара.

gazeta.ru
  • Сегодня, 17:20
  • DTV
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