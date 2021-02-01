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Генсек НАТО рассказал о процессе вступления Украины в альянс

Генсек НАТО рассказал о процессе вступления Украины в альянс

Дата вступления Украины в НАТО пока не определена, однако, чем ближе страна к стандартам альянса, тем она ближе к вступлению в его состав. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает ТАСС.

"Дверь НАТО остается открытой. НАТО в 2008 году приняла решение относительно членства Украины и остается приверженной этому решению. Сейчас фокус должен быть на реализации реформ. Нужно продолжить реформы, чтобы обеспечить демократические политический контроль, институты и вооруженные силы", - сказал он.

"Чем ближе Украина к стандартам НАТО, тем ближе она к членству. Я не могу назвать дату, но мы продолжим поддерживать Украину", - добавил он.

tass.ru
  • Сегодня, 19:05
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