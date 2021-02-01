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Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Приднестровья

Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Приднестровья

В ходе заседания Оперштаба был поднят вопрос о том, как предотвратить злоупотребление послаблениями ограничительных мер. Речь о тех, кто пересекает границу Приднестровья без получения разрешения в Оперштабе.

Это не требовалось от граждан, имеющих на руках билеты и следующих в аэропорты, автовокзалы соседних государств с целью дальнейшего транзитного выезда в другие страны. Предъявив на пункте пропуска (в дату вылета из аэропорта либо накануне её) билет на самолёт, человек мог беспрепятственно покинуть республику, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Недобросовестные граждане воспользовались такими послаблениями по-своему, предъявляли недействительные билеты. По возвращении в Приднестровье махинация вскрывалась. На нарушителей составляли эпидкарты.

Чтобы исключить такие факты злоупотребления, было предложено, чтобы граждане вместе с проездным билетом также предъявляли в пунктах пропуска документ, подтверждающий его оплату: чек или квитанцию. Глава государства предложение поддержал.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 05:38
  • DTV
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