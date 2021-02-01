В ходе заседания Оперштаба был поднят вопрос о том, как предотвратить злоупотребление послаблениями ограничительных мер. Речь о тех, кто пересекает границу Приднестровья без получения разрешения в Оперштабе.
Это не требовалось от граждан, имеющих на руках билеты и следующих в аэропорты, автовокзалы соседних государств с целью дальнейшего транзитного выезда в другие страны. Предъявив на пункте пропуска (в дату вылета из аэропорта либо накануне её) билет на самолёт, человек мог беспрепятственно покинуть республику, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Недобросовестные граждане воспользовались такими послаблениями по-своему, предъявляли недействительные билеты. По возвращении в Приднестровье махинация вскрывалась. На нарушителей составляли эпидкарты.
Чтобы исключить такие факты злоупотребления, было предложено, чтобы граждане вместе с проездным билетом также предъявляли в пунктах пропуска документ, подтверждающий его оплату: чек или квитанцию. Глава государства предложение поддержал. mvdpmr.org