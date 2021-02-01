Несколько месяцев назад Глава Правительства провел расширенное совещание с участием руководства Минэкономразвития, Министерства финансов и руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса с целью обсудить нынешнее положение дел в системе. В ходе диалога был озвучен ряд вопросов, по которым сегодня представили промежуточное решение.
Долгие годы государство недостаточно уделяло внимание проблемам коммунальной сферы. Как итог – порывы на сетях тепло-, водо-, электроснабжения. Ситуация в корне изменилась в последние несколько лет. Александр Мартынов проводил совещания с руководителями организаций ТЭК, посещал отремонтированные коммунальные объекты, выступал за расширение поддержки со стороны государства. В результате – уход от аварийной красной черты. Однако глубина накопившихся проблем все еще серьезна, передает пресс-служба Правительства.
«Меня как Председателя Правительства ситуация по-прежнему продолжает беспокоить. Основной вопрос, который стоит на повестке дня, – достаточно ли того движения вперед, той динамики, которую мы задали для того, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе удерживать ситуацию стабильной. Проще говоря, минимизировать риски того, что начнутся массовые отключения воды, тепла, электричества, и мы опять вернемся к той самой аварийной красной черте», – обозначил Александр Мартынов.
Далее Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник представил прогноз развития отрасли и озвучил некоторые данные. На сегодняшний день благодаря финансированию межтарифной разницы (средства, которые госказна доплачивает за оказываемые населению услуги) предприятия ТЭК начали ремонтировать больший объем сетей. Чтобы значительно двинуться вперед, необходимо расширять воспроизводство, отметил Сергей Оболоник, путем развития водоснабжения и водоотведения в селах, обеспечения граждан газом и электричеством, строительства новых тепловых пунктов.
В 2021 году полная потребность в финансировании коммунальных услуг составляет 459 млн руб. Здесь включены платежи со стороны бюджета (135 млн руб.), возмещение льгот (131 млн руб.) и межтарифка (191 млн руб.). При этом указанные направления планируется профинансировать лишь наполовину.
Вместе с тем, Минэкономразвития подготовило план поэтапного выхода на 100% оплату услуг со стороны государства. Предложено учитывать в бюджете с 2022 года увеличение финансирования ежегодно на 76 млн руб.
«В этом случае к 2024 году мы сможем выйти на режим простого воспроизводства и обеспечить восстановительные работы на том уровне, чтобы дрейфовать не в сторону красной линии, а от нее», – сделал акцент зампред Правительства.
По завершении доклада своего заместителя Премьер подчеркнул, что эффективное движение вперед в плане модернизации коммунальной сферы и снижение аварийности на сетях зависит от пересечения трех политик – тарифной, социальной и бюджетной. Поэтому Александр Мартынов поручил создать рабочую группу с участием представителей Минэкономразвития, Минфина, Минсоцзащиты и предприятий-поставщиков.
«Цель рабочей группы – выстроить на среднесрочную перспективу концепт тарифной, социальной и бюджетной политики в увязке с инвестиционной политикой предприятий на предстоящие три года – 2022, 2023 и 2024 годы», – заключил Александр Мартынов.
Итоги работы группы рассмотрят в начале июня. gov-pmr.org