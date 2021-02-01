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Зеленскому презентовали геопортал с базой данных

Зеленскому презентовали геопортал с базой данных

Проект содержит данные о природных ресурсах, инфраструктуре, коммуникациях региона на единой картографической основе.
Президенту Владимиру Зеленскому в пятницу, 19 февраля, презентовали пилотный проект Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД), сообщает пресс служба Офиса президента.

Участники проинформировали Зеленского о проекте и геопортале, который сейчас начал работу в тестовом режиме, передает korrespondent.net.

"НИГД - это система, которая объединяет данные различного типа (о земле, воде, лесе, природных ресурсах, инфраструктуре, коммуникациях) на единой картографической основе и обеспечивает пользователям возможность простого поиска и беспрепятственного доступа к любым данным на национальном, региональном и местном уровнях. Главной уникальностью системы является то, что все данные, отраженные в ней, не собраны физически, а интегрированные с помощью сервисов в режиме онлайн. Например, если где-то вносятся изменения в градостроительную документацию или обновляются местные ортофотопланы - это мгновенно будет доступно для использования и на национальном геопортале НИГД", - говорится в сообщении.

В пилотном проекте пока участвуют шесть городов: Белая Церковь, Житомир, Львов, Мариуполь, Николаев и Полтава, Харьковская и Львовская области, 75 ОТГ из разных регионов Украины и размещается более 500 наборов данных разного типа.

В дальнейшем предполагается участие всех городов и общин страны. Проект реализовывался в два этапа.

Зеленский отметил, что информация на портале должна быть максимально актуальной. Для этого Государственное космическое агентство должно заключить соответствующие соглашения, чтобы получать данные со спутников партнеров до тех пор, пока Украина не запустит собственный.
korrespondent.net
  • Сегодня, 21:35
  • DTV
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