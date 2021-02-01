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Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление"

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление"

Говоря о возвращении в государственную собственность нефтетрубопровода, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но "непонятным образом" оказался в частной собственности владельцев с иностранной регистрацией.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 19 февраля поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпатзахидтранс" – части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которая проходит по территории Украины. Кабмин должен был безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства, передает gordonua.com
Алексей Данилов отметил, что, согласно ст. 7 закона "О трубопроводном транспорте", "магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины".На протяжении пяти лет правительство не обеспечило соответствующих мер, в результате чего государственное имущество оказалось в руках "двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины", пояснил Данилов.

Данилов сообщил, что приватизации этого объекта через Фонд госимущества не было и что он оказался в частной собственности "непонятным нам пока образом". "Он просто был не под контролем Украины", – сказал он. "К большому сожалению, так случилось, что по неизвестным нам пока что причинам этот продуктопровод оказался в частных руках по довольно сомнительной процедуре. Всем соответствующим органам дано указание законно вернуть его в собственность украинского народа и разобраться, как так оказалось, что собственность государства оказалась в частных руках", – сказал Данилов.

Компания "Прикарпатзахидтранс" эксплуатирует часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", который предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу. Украинский портал, со ссылкой на ряд СМИ и информацию экс-нардепа Сергея Лещенкона подчеркивает связь "Прикарпатзахидтранс" с кумом президента РФ Владимира Путина, народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Как пишет издание "Бабель", дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала права на построенный во времена СССР нефтепродуктопровод. После продолжительных судебных тяжб в 2017 году право собственности было признано за ООО "Прикарпатзахидтранс". В апреле 2019 года Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на покупку контрольного пакета акций компании "Прикарпатзахидтранс" белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза. Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании.

gordonua.com
  • Сегодня, 10:17
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