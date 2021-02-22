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Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото с Кадыровым

Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото с Кадыровым

На снимке, сделанном предположительно на международной выставке в Абу-Даби, Уруский идет рядом с Кадыровым. Денис Шмыгаль потребовал от вице-премьера «срочного объяснения»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя Олега Уруского за фотографии, на которой он запечатлен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом Шмыгаль написал в Facebook, сообщает rbc.ru.

Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото с Кадыровым

На снимке рядом с Уруским идет Кадыров. «Жду от Олега Уруского срочного объяснения», — написал Шмыгаль под фото.

Ранее Уруский, который в числе прочего, курирует украинский оборонный комплекс, сообщил в Facebook, что возглавляет украинскую делегацию в Абу-Даби на международной военно-технической выставке IDEX-2021.

К его посту прикреплены несколько фотографий с выставки, однако снимка с Кадыровым среди них нет. Издание «Главред» на своем YouTube-канале также опубликовало видео, на котором видно, как Уруский идет рядом с Кадыровым на выставке в Абу-Даби. На кадрах заметно, что украинский вице-премьер не общается с главой Чечни, а просто идет рядом, как и представители других делегаций.

Позже Уруский объяснил, что на странице Шмыгаля была размещена фотография с открытия IDEX-2021. «Размещение глав официальных делегаций во время хода в начале церемонии определяет протокол государства-организатора , лично у меня не было никаких контактов с главой делегации РФ . Я также не считаю возможным «шарахаться» от представителей страны-агрессора, или любой другой страны, демонстрируя неуверенное поведение и слабость украинской стороны», — написал вице-премьер.
rbc.ru
  • Вчера, 21:39
  • DTV
  • Просмотров: 35
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