На снимке, сделанном предположительно на международной выставке в Абу-Даби, Уруский идет рядом с Кадыровым. Денис Шмыгаль потребовал от вице-премьера «срочного объяснения»
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя Олега Уруского за фотографии, на которой он запечатлен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом Шмыгаль написал в Facebook, сообщает rbc.ru.
На снимке рядом с Уруским идет Кадыров. «Жду от Олега Уруского срочного объяснения», — написал Шмыгаль под фото.
Ранее Уруский, который в числе прочего, курирует украинский оборонный комплекс, сообщил в Facebook, что возглавляет украинскую делегацию в Абу-Даби на международной военно-технической выставке IDEX-2021.
К его посту прикреплены несколько фотографий с выставки, однако снимка с Кадыровым среди них нет. Издание «Главред» на своем YouTube-канале также опубликовало видео, на котором видно, как Уруский идет рядом с Кадыровым на выставке в Абу-Даби. На кадрах заметно, что украинский вице-премьер не общается с главой Чечни, а просто идет рядом, как и представители других делегаций.
Позже Уруский объяснил, что на странице Шмыгаля была размещена фотография с открытия IDEX-2021. «Размещение глав официальных делегаций во время хода в начале церемонии определяет протокол государства-организатора , лично у меня не было никаких контактов с главой делегации РФ . Я также не считаю возможным «шарахаться» от представителей страны-агрессора, или любой другой страны, демонстрируя неуверенное поведение и слабость украинской стороны», — написал вице-премьер. rbc.ru