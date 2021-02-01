Dnestr.TV

 
0

Порядок выдачи больничного по карантину будет пересмотрен

Порядок выдачи больничного по карантину будет пересмотрен

На сегодняшний день получить оплачиваемый листок о нетрудоспособности в Приднестровье могут только те, кто заболел коронавирусной инфекцией, контактировал с зараженным, либо ухаживает за больным ребенком, не достигшим возраста 7 лет. В других случаях возникают трудности, с которыми граждане обращаются в адрес ведомства. В Министерстве здравоохранения ПМР рассматривают возможность расширения условий выдачи больничного листа по карантину, передает newspmr.com.

Например, возникает следующая ситуация: группа в детском саду была закрыта на карантин, но есть ребенок, который во время распространения инфекции отсутствовал, при этом он обязан остаться дома. У населения возникает вопрос: если в таких случаях выдача больничного не предусмотрена, как быть родителям, которым не с кем оставить дошкольника дома? В настоящее время они вынуждены брать отпуск без сохранения заработной платы.

Минздрав предлагает внести дополнения в соответствующий приказ, чтобы родственник ребенка до 7 лет мог уйти на больничный по карантину на основании предписания территориального центра гигиены и эпидемиологии.

Помимо этого, планируется внести изменения и в отношении тех, кто переболел коронавирусной инфекцией в течение трех предыдущих месяцев. Такие лица не будут подлежать изоляции в случае заражения коллег. Это связано с тем, что у большинства переболевших за данный промежуток времени сохраняются антитела, которые способны обеспечить защиту от повторного заражения.

Более детальное обсуждение поднятых вопросов и предложений будет продолжено с участием представителей Министерства здравоохранения и Министерства по социальной защите и труду.

Марина Моторина, newspmr.com
  • Сегодня, 06:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Никто кроме нас!

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Никто кроме нас!
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна