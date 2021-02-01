На сегодняшний день получить оплачиваемый листок о нетрудоспособности в Приднестровье могут только те, кто заболел коронавирусной инфекцией, контактировал с зараженным, либо ухаживает за больным ребенком, не достигшим возраста 7 лет. В других случаях возникают трудности, с которыми граждане обращаются в адрес ведомства. В Министерстве здравоохранения ПМР рассматривают возможность расширения условий выдачи больничного листа по карантину, передает newspmr.com.
Например, возникает следующая ситуация: группа в детском саду была закрыта на карантин, но есть ребенок, который во время распространения инфекции отсутствовал, при этом он обязан остаться дома. У населения возникает вопрос: если в таких случаях выдача больничного не предусмотрена, как быть родителям, которым не с кем оставить дошкольника дома? В настоящее время они вынуждены брать отпуск без сохранения заработной платы.
Минздрав предлагает внести дополнения в соответствующий приказ, чтобы родственник ребенка до 7 лет мог уйти на больничный по карантину на основании предписания территориального центра гигиены и эпидемиологии.
Помимо этого, планируется внести изменения и в отношении тех, кто переболел коронавирусной инфекцией в течение трех предыдущих месяцев. Такие лица не будут подлежать изоляции в случае заражения коллег. Это связано с тем, что у большинства переболевших за данный промежуток времени сохраняются антитела, которые способны обеспечить защиту от повторного заражения.
Более детальное обсуждение поднятых вопросов и предложений будет продолжено с участием представителей Министерства здравоохранения и Министерства по социальной защите и труду.