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Вильфанд спрогнозировал "кровавые" дожди для Европы

Вильфанд спрогнозировал "кровавые" дожди для Европы

По мнению научного руководителя Гидрометцентра России, в некоторых европейских странах пройдут окрашенные пылью из Сахары дожди красноватого цвета

Воздушные массы, насыщенные пылью из Сахары, станут причиной необычного метеорологического явления в странах на юго-западе Европы, где пройдут дожди красноватого цвета, которые называют "кровавыми", сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

"Циркуляция меняет условия, начинает распространяться песок, пыль Сахары на европейскую часть. Перенос воздушных масс, насыщенных пылью, будет прежде всего происходить на Испанию, возможно, на самый юг Франции, на побережье Средиземного моря. Эти массы, встречаясь с умеренным воздухом Европы, будут обуславливать обострение фронтального раздела, в результате осадки будут красноватого цвета, как говорят, "кровавые дожди", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такое необычное метеорологическое явление будет наблюдаться до среды включительно в регионах на юго-западе Европы.
tass.ru
  • Сегодня, 06:31
  • DTV
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