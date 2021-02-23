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Минтруд России нашел способ помочь ряду работников досрочно выйти на пенсию

Минтруд России нашел способ помочь ряду работников досрочно выйти на пенсию

Минтруд разработал проект постановления Правительства Российской Федерации, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости.

Предлагается включать в списки, дающие право на досрочную пенсиию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющихся условием выполнения работниками определенных видов деятельности. В такие периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, но они за ними сохраняются, как и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование, пишет "Российская газета".

Сегодня по закону на досрочную пенсию могут претендовать люди, выработавшие определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях. Например, досрочно могут выйти на пенсию врачи, учителя, работники общественного транспорта. При этом в стаж работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, включаются периоды работы, дающей право на указанную пенсию, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд. Также в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Есть еще и особые обстоятельства. Например, период перевода беременной женщины с работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных вредных факторов, приравнивается к работе, предшествующей переводу. А вот периоды, когда сотрудников отправляют на обучение, потому что оно просто необходимо для дальнейшей квалифицированной работы (например, врачам нужно постоянно проходить курсы повышения квалификации), в общий стаж сейчас не включаются. Но работники все чаще стали обращаться в суд с требованием включить периоды обучения в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. И суды встают на сторону работников.

По данным Минтруда, за период с 1 января 2014 г. по 1 октября 2020 г. судебными органами было рассмотрено 244 277 исков, предъявленных к территориальным органам ПФР (судебные постановления вступили в законную силу), из них удовлетворено - 221 906 (91%). Если документ будет принят, то люди смогут быстрее выходить на заслуженный отдых. А Пенсионный фонд сохранит средства, которые сейчас уходят на судебные издержки.

rg.ru
  • Сегодня, 06:38
  • DTV
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