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МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете в Украине автомобилей на приднестровских номерах

МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете в Украине автомобилей на приднестровских номерах

В Министерстве иностранных дел ПМР ознакомились с информацией о планах Украины ввести с 1 сентября текущего года запрет на передвижение по своей территории транспортных средств, зарегистрированных в Приднестровской Молдавской Республике, за исключением автомобилей с нейтральными номерными знаками.

Аналогичные намерения неоднократно озвучивались и ранее. Однако с учетом реального положения в данной сфере, международные участники, включая украинскую сторону, демонстрировали объективное понимание ситуации, руководствуясь неизменно взвешенными подходами, сообщается на сайте МИД ПМР.

Как известно, согласованный в 2018 году механизм регистрации нейтральных номерных знаков имеет ограниченный характер, поскольку из-за созданных Молдовой препятствий не дает возможности всем категориям граждан Приднестровья участвовать в международном движении, исключая также грузовой и пассажирский автотранспорт. Указанные проблемы носят конкретный характер и на сегодняшний день оформлены Миссией ОБСЕ в соответствующий документ, являющийся частью актуальной повестки переговорного процесса.

Исходим из универсального понимания необходимости решения любых проблем исключительно за столом переговоров. В условиях отсутствия дееспособной альтернативы, позволяющей любому гражданину Приднестровья участвовать в международном дорожном движении, применение подобных ограничительных мер не имеет оснований, противоречит принципам переговорного процесса и чревато нарушениями прав и свобод приднестровцев, включая порядка ста тысяч граждан Украины.

Министерство иностранных дел продолжит взаимодействие с международными участниками переговорного процесса в целях недопущения кризисных сценариев. Наряду с этим будем приветствовать активизацию конструктивных посреднических усилий украинской стороны для достижения комплексного урегулирования существующих проблем в сфере автотранспорта.
mid.gospmr.org
  • Сегодня, 15:07
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