Перед получением прививки от коронавируса жители Молдовы должны будут заполнить добровольное согласие на вакцинацию.
Этим документом пациент подтверждает, что ему объяснили преимущества и риски, а также возможные побочные эффекты. После укола гражданину дадут сертификат о вакцинации, передает publika.md
В списке обычных побочных эффектов указаны боль, покраснение или припухлость в месте инъекции, усталость, головная боль, озноб, лихорадка, боли в суставах или мышцах и т.д. Кроме того, пациенту сообщают, что в редких случаях препарат может вызвать сильную аллергическую реакцию, которая может выражаться в виде затрудненного дыхания, отека лица и шеи, учащенного сердцебиения, головокружения и/ или слабости и др. Кроме того, гражданин должен понимать, что вакцина новая, и на данный момент известны не все возможные побочные действия и долгосрочные эффекты.
Пришедший на вакцинацию обязуется провести под наблюдением 15-30 минут, а в случае, когда у него ранее были сильные аллергические реакции на другие вакцины и инъекции - не менее получаса. О возникновении побочных эффектов в течение 30 дней после прививки необходимо рассказать врачу.