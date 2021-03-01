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Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине для Приднестровья

Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине для Приднестровья

Посольство Румынии в Республике Молдова выступило с разъяснениями относительно запланированных пожертвований медицинского оборудования и вакцин для Приднестровья.

За счет пожертвований медицинского оборудования и вакцин, сделанных Румынией 19 и 27 февраля 2021 года, согласно общедоступным данным, предоставленным Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова, Приднестровский регион получил следующие пожертвования:

- 1810 доз вакцины AstraZeneca;

- 100 000 шт. хирургических масок;

- 10 000 шт. защитных масок типа FFP3;

- 9000 шт. комбинезонов, включая капюшоны;

- 500 пар спецобуви;

- 10 000 шт. одноразовых перчаток со средней манжетой, передает nokta.md

В посольстве отмечают, что до этого часа указанное оборудование не забиралось со специализированных складов в Кишиневе.

Напомним, 2 марта в Республике Молдова стартовала кампания вакцинации против COVID-19. На первом этапе будет проведена иммунизация медицинского персонала отделений реанимации и интенсивной терапии, а также персонала отделений больницы с профилем COVID-19.

nokta.md
  • Сегодня, 07:41
  • DTV
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