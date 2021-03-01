Посольство Румынии в Республике Молдова выступило с разъяснениями относительно запланированных пожертвований медицинского оборудования и вакцин для Приднестровья.
За счет пожертвований медицинского оборудования и вакцин, сделанных Румынией 19 и 27 февраля 2021 года, согласно общедоступным данным, предоставленным Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова, Приднестровский регион получил следующие пожертвования:
- 1810 доз вакцины AstraZeneca;
- 100 000 шт. хирургических масок;
- 10 000 шт. защитных масок типа FFP3;
- 9000 шт. комбинезонов, включая капюшоны;
- 500 пар спецобуви;
- 10 000 шт. одноразовых перчаток со средней манжетой, передает nokta.md
В посольстве отмечают, что до этого часа указанное оборудование не забиралось со специализированных складов в Кишиневе.
Напомним, 2 марта в Республике Молдова стартовала кампания вакцинации против COVID-19. На первом этапе будет проведена иммунизация медицинского персонала отделений реанимации и интенсивной терапии, а также персонала отделений больницы с профилем COVID-19.