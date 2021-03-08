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Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездить в Россию на вакцинацию

Новый вид туризма: Жителям Молдовы предлагается съездить в Россию на вакцинацию

До прибытия вакцины Sputnik V в нашу страну, туристическое агентство предлагает жителям Молдовы уникальное путешествие — поездку в Российскую Федерацию и возможность пройти иммунизацию.

Несмотря на то, что предложение огласили два дня назад, уже появились те, кто готов выложить из своего кармана более тысячи евро, чтобы отправиться в такой вакцинный тур, передает tv6.md

Вдохновленные «вакцино-туризмом», который с каждым днем становится более популярным во всем мире, одна из туристических компаний в Молдове сделала привлекательное предложение гражданам страны. Тех, кто хочет как можно скорее вакцинироваться от коронавируса "Спутником V", произведенным в Российской Федерации, приглашают отправиться в Москву или Санкт-Петербург, чтобы сделать прививку.

«Это обычная поездка, которая включает в себя возможность вакцинации. Перед отъездом необходимо сделать тест в Республике Молдова. Когда понятно, что человек не болен, проводится специальное медицинское обследование, в ходе которого турист заполняет все данные о перенесенных им заболеваниях» - рассказал директор туристического агентства Ион Курмей.

Предложение включает медицинское приглашение, без которого въезд в Россию невозможен, проживание в 4-звездном отеле, завтрак и трансфер. За вакциной от коронавируса молдаване отправятся в московский медицинский центр, где пройдут обследование.

За эти услуги туристам придется заплатить почти 1200 евро, а поскольку прививка состоит из двух доз, то через 20 дней им придется отправиться в такую поездку повторно. Обе поездки включены в стоимость.

«Это довольно высокая цена, потому что затраты очень большие. Сюда входят примерно четыре билета на самолет, и примерно четыре ночи в 4-звездном отеле», - отметил Курмей.

И если одни граждане сомневаются, другие решили воспользоваться предложением.

«Я решил воспользоваться этим туром, потому что моя бабушка умерла из-за COVID. Мой отец умер раньше, а мама одна, и я не хочу рисковать. Никакие деньги не сравнятся со здоровьем моей матери, поэтому я решил купить путевку», - сказал житель Кишинева Адриан Шова.

Первые 20 граждан Молдовы, которые решили пройти вакцинацию до прибытия в страну "Спутника V", в понедельник отправятся в Россию. В туристическое предложение также входит несколько поездок по историческим местам Москвы или Санкт-Петербурга, и СПА-процедуры.

Если же граждане заразятся коронавирусом, агентство предлагает им обязательную медицинскую страховку от COVID на сумму 30 тысяч евро.


tv6.md
  • Сегодня, 12:50
  • DTV
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