Страховой рынок в республике представлен двумя крупными компаниями, предлагающими полный спектр страховых услуг. С вступлением в силу закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2017 году данный вид страхования вышел на первое место в деятельности страховых организаций. В 2018 году функция надзора за страховыми компаниями была передана Центральному банку Приднестровской Молдавской Республики. С этого периода продолжается работа по поэтапному внедрению современных стандартов функционирования в данной сфере. На текущий момент создана и продолжает совершенствоваться соответствующая нормативная база, призванная обеспечить надлежащий уровень устойчивости и надёжности страховых организаций, а также качества оказываемых ими услуг, передает "Вестник Приднестровского республиканского банка".
По состоянию на 1 января 2021 года на территории Приднестровья функционировали две страховые организации: ЗАО «ПСК «Страховой Дом» и ЗАО «СК «Арион»». Представительства и агенты данных организаций функционировали по всей территории республики.
Уставный капитал страховых организаций за отчётный год не изменился, сложившись по итогам года в сумме 23,0 млн рублей. Совокупный объём активов компаний составил 96,9 млн рублей, увеличившись за год на 12,2%.
За 2020 год страховщиками было заключено 108 098 договоров, что на 2,3% меньше, чем год назад. Основным фактором данной динамики выступило существенное сокращение количества договоров по добровольному страхованию – на 22,2%, до 16 039 единиц. В тоже время вследствие роста числа договоров по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств увеличилось общее количество договоров по обязательному страхованию – на 1,1%, до 91 058 единиц.
Сумма страховых взносов в 2020 году составила 64,4 млн рублей – минус 1,6% (-1,1 млн рублей), из них по договорам добровольного страхования имущества юридических лиц – 31,3 млн рублей (-2,7%, или -0,9 млн руб.), обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 30,4 млн рублей (-1,5%, или -0,4 млн рублей).
Объём страховых выплат страховщиков по всем видам страхования составил 11,7 млн рублей, что на 11,9% больше значения 2019 года. Определяющим фактором повышательной динамики выступило активное увеличение выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств – на 8,3%, до 10,5 млн рублей, занимающие 89,9% совокупного показателя. Выплаты по договорам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней возросли на 11,3%, до 0,5 млн рублей.
Коэффициент выплат (отношение страховых выплат к страховым взносам) в целом по всем видам страхования сложился на уровне 18,1%, в том числе по добровольному страхованию – 1,8%, по обязательному – 35,7%.
Страховые резервы страховщиков на конец 2020 года достигли 49,4 млн рублей, увеличившись за отчётный период на 17,3% (+7,3 млн рублей).
Финансовые итоги деятельности страховых компаний республики в 2020 году характеризовались получением прибыли в размере 4,8 млн рублей, что на треть больше, чем год назад. cbpmr.net