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В Приднестровье запущено производство кормов для домашних животных

В Приднестровье запущено производство кормов для домашних животных

5 марта 2021 года представители ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия», а также представители ЗАО «Агропромбанк» проинспектировали в Тирасполе работу линии по производству сухих кормов для непродуктивных домашних животных – кошек и собак.

Установленное оборудование позволяет выпускать порядка 500 кг в час готовой продукции. Основные ингредиенты, входящие в ее состав, помимо наполнителей вкуса и мясных протеиносодержащих компонентов, произведены в республике, – это злаковые культуры. До настоящего времени подобная продукция в республике была исключительно привозной, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.

Как заверил директор фирмы по производству сухих кормов Владимир Таукчи, «поедая данные корма, наши домашние питомцы будут получать полный спектр витаминов, аминокислот, макро - и микроэлементов».

Реализация этого проекта от замысла до запуска производства, заняло немногим больше года. Для воплощения был разработан инвестиционный проект и взят льготный кредит в банке. В настоящее время на предприятии работает 8 человек. В дальнейшем, по мере расширения производства, планируется увеличение количества рабочего персонала. Помимо производственной линии, на предприятии имеются специально отведенные складские помещения, а также помещение для хранения готовой продукции с холодильной установкой. В скором времени планируется открытие производственной лаборатории.

«Мы должны поддерживать такие предприятия, поскольку в республике создаются новые рабочие места», - отметил директор ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия», главный ветеринарный врач г.Тирасполь и г.Днестровск Олег Карпинский.

В планах предприятия – увеличить производство, расширить ассортимент выпускаемой продукции, обеспечить готовыми кормами для непродуктивных животных не только внутренний рынок, но и найти своего потребителя за пределами республики.

В Приднестровье запущено производство кормов для домашних животных

В Приднестровье запущено производство кормов для домашних животных

В Приднестровье запущено производство кормов для домашних животных

В Приднестровье запущено производство кормов для домашних животных

В Приднестровье запущено производство кормов для домашних животных

В Приднестровье запущено производство кормов для домашних животных

В Приднестровье запущено производство кормов для домашних животных
ecology-pmr.org

  • Вчера, 20:10
  • DTV
  • Просмотров: 123
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