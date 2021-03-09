5 марта 2021 года представители ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия», а также представители ЗАО «Агропромбанк» проинспектировали в Тирасполе работу линии по производству сухих кормов для непродуктивных домашних животных – кошек и собак.
Установленное оборудование позволяет выпускать порядка 500 кг в час готовой продукции. Основные ингредиенты, входящие в ее состав, помимо наполнителей вкуса и мясных протеиносодержащих компонентов, произведены в республике, – это злаковые культуры. До настоящего времени подобная продукция в республике была исключительно привозной, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
Как заверил директор фирмы по производству сухих кормов Владимир Таукчи, «поедая данные корма, наши домашние питомцы будут получать полный спектр витаминов, аминокислот, макро - и микроэлементов».
Реализация этого проекта от замысла до запуска производства, заняло немногим больше года. Для воплощения был разработан инвестиционный проект и взят льготный кредит в банке. В настоящее время на предприятии работает 8 человек. В дальнейшем, по мере расширения производства, планируется увеличение количества рабочего персонала. Помимо производственной линии, на предприятии имеются специально отведенные складские помещения, а также помещение для хранения готовой продукции с холодильной установкой. В скором времени планируется открытие производственной лаборатории.
«Мы должны поддерживать такие предприятия, поскольку в республике создаются новые рабочие места», - отметил директор ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия», главный ветеринарный врач г.Тирасполь и г.Днестровск Олег Карпинский.
В планах предприятия – увеличить производство, расширить ассортимент выпускаемой продукции, обеспечить готовыми кормами для непродуктивных животных не только внутренний рынок, но и найти своего потребителя за пределами республики.