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Какие услуги можно получить в консульском отделе России в Тирасполе

Какие услуги можно получить в консульском отделе России в Тирасполе

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой прием заявлений и документов в консульском отделе РФ в Тирасполе проходит по особому графику.

Пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе с 10 марта предоставляет услугу по проставлению детям до 14 лет в свидетельство о рождении отметки, удостоверяющей наличие у ребенка принадлежности к гражданству Российской Федерации, передает sputnik.md.

"Данная услуга доступна гражданам РФ, ранее оформившим надлежащим образом гражданство России ребенку", - пояснили в консульском отделе.
Получить услугу можно по пятницам с 14.00 до 16.30 в порядке живой очереди. При себе заявитель должен иметь загранпаспорт Российской Федерации и свидетельство о рождении ребенка.

Консульский сбор за оказание этой услуги не взимается.

Пункт выездного консульского обслуживания Российской Федерации в городе Тирасполе возобновил прием по вопросам гражданства детей младше 14 лет с 18​ января​ 2021 года.

С тех пор по вторникам осуществляется прием заявлений для определения наличия российского гражданства по рождению (если на момент рождения ребенка оба родителя либо единственный родитель являлись гражданами РФ).

По понедельникам и четвергам проводится прием заявлений для получения гражданства Российской Федерации детьми младше 14 лет, один из родителей которых является гражданином РФ, а другой – иностранным гражданином.

В определенные часы с понедельника по пятницу организуется прием заявлений на замену загранпаспортов исключительно детям до 14 лет. Присутствие ребенка необязательно.

"Документы, составленные на иностранном языке без дублирования в них записей на русском языке, подлежат переводу на русский язык. В случае истечения срока действия паспорта ребенка на момент подачи заявления в отношении него проводится обязательная процедура проверки наличия российского гражданства, которая может занять до 14 дней", – отметили в консульстве.

По средам в консульском пункте предоставляются нотариальные услуги: возможность оформления доверенностей и согласий, справки об отсутствии брака, зарегистрированного на территории РФ, заверки подлинности подписи и копий документов.

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой прием документов по вопросам нотариата будет осуществляться только по предварительной записи по телефону", – подчеркнули в диппредставительстве в Тирасполе.

В определенные часы с понедельника по пятницу также осуществляется постановка граждан на консульский учет.
sputnik.md
  • Сегодня, 17:36
  • DTV
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