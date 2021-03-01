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В Винницкой области определили поэтапность строительства моста через Днестр, который соединит Украину с Молдовой

В Винницкой области определили поэтапность строительства моста через Днестр, который соединит Украину с Молдовой

Международная встреча-консультация с молдавской стороной происходила в Могилеве-Подольском. На повестке дня один вопрос - строительство автодорожного пограничного мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) - Косэуць (Молдова).

Как сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов на своей странице в Фейсбуке, это будет один из самых масштабных проектов в области на 2021 год. Он будет иметь две составляющие: строительство моста протяженностью 362 м через Днестр и строительство подходов к автомобильной дороге Т-02-02 Могилев-Подольский - Ямполь - Крыжополь - Бершадь - Умань протяженностью 1,6 км и дороге М2 Кишинев - Сороки на территории Республики Молдова длиной 5 км., передает day.kyiv.ua

В Винницкой области определили поэтапность строительства моста через Днестр, который соединит Украину с Молдовой
Фото с Facebook-страницы Сергея Борзова

«Благодаря этому проекту мы соединим столицы двух государств - Украины и Молдовы. Кроме того, сократим сообщения в направлении Бухарест (Румыния) - Таллинн (Эстония) на 530 км, - говорит глава Винницкой ОГА Сергей Борзов. - Один из проектов касается развития дорожной инфраструктуры на трассе «Кишинев - Сорока - Ямполь - Киев». Он позволит создать самый быстрый маршрут из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот замысел «амбициозной идеей». И это все реально: повышение безопасности пользования дорогами, уменьшение негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду и улучшение международного имиджа. А для Винницкой области - это социально-экономическое развитие».

12 января 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Республики Молдова Майя Санду подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала Украины и Республики Молдова. Один из его пунктов предусматривает создание автомобильного транспортного коридора, который соединит Киев и Кишинев. Сейчас в рамках проекта предполагается строительство мостового перехода через р. Днестр и подхода к нему протяженностью 1,6 км с украинской стороны. А также обновление 137,5 км маршрута Киев - Кишинев на отдельных участках дорог М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский и Р-08 Немиров - Ямполь.
day.kyiv.ua
  • Сегодня, 08:17
  • DTV
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