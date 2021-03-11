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Организаторы Евровидения отказались допускать песню Белоруссии

Организаторы Евровидения отказались допускать песню Белоруссии

Песня заявленной на конкурс «Евровидение-2021» белорусской группы «Галасы 3Места» не может в нынешнем виде участвовать в конкурсе. Об этом сообщили организаторы.

Европейский вещательный союз в рамках обычной процедуры проверки заявленных на конкурс композиций изучил песню под названием «Я научу тебя» и пришел к выводу, что она ставит под сомнение аполитичность конкурса, передает rbc.ru

«Мы написали телеканалу BTRC, который отвечает за участие Беларуси в конкурсе, чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать», — заявили в оргкомитете Евровидения.

Организаторы отметили, что Минск должен изменить песню или же предложить новую. В противном случае страну могут дисквалифицировать.

«Галасы 3Места» — созданный бывшими игроками КВН из Барановичей коллектив. Он существует уже несколько лет, но название получил только весной прошлого года. Популярность группа приобрела осенью 2020-го.


rbc.ru
  • Сегодня, 06:14
  • DTV
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