Песня заявленной на конкурс «Евровидение-2021» белорусской группы «Галасы 3Места» не может в нынешнем виде участвовать в конкурсе. Об этом сообщили организаторы.
Европейский вещательный союз в рамках обычной процедуры проверки заявленных на конкурс композиций изучил песню под названием «Я научу тебя» и пришел к выводу, что она ставит под сомнение аполитичность конкурса, передает rbc.ru
«Мы написали телеканалу BTRC, который отвечает за участие Беларуси в конкурсе, чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать», — заявили в оргкомитете Евровидения.
Организаторы отметили, что Минск должен изменить песню или же предложить новую. В противном случае страну могут дисквалифицировать.
«Галасы 3Места» — созданный бывшими игроками КВН из Барановичей коллектив. Он существует уже несколько лет, но название получил только весной прошлого года. Популярность группа приобрела осенью 2020-го.