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Налоговая получит расширенный доступ к банковской тайне

Налоговая получит расширенный доступ к банковской тайне

Налоговые органы России с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне.

Агентство подчеркивает, что в течение трех дней со дня получения запроса от налоговой службы банки должны будут предоставить копии паспортов клиентов, а также копии их доверенностей на распоряжение денежными средствами и копии договоров на открытие или же закрытие счета, передает iz.ru.

Кредитные организации в электронной форме или на бумажном носителе будут сообщать о бенефициарных владельцах и представителях клиента. Отмечается, что к данному списку также относится информация об отдельных операциях за указанный отрезок времени.

«Часть денежных потоков экономики находится в «серой» зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников этого сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет», — рассказала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

Она уточнила, что целью нововведений является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий для дальнейшего понимания объема возможных недекларируемых доходов. Кроме того, эксперт напомнила, что ранее налоговые органы могли получать подобную информацию только в рамках налоговых проверок.

16 февраля первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев сообщил о том, что Центральный банк РФ предложил ужесточить наказание за нарушение банковской тайны сотрудниками финансовых организаций. Он подчеркнул, что из банков происходит лишь малая часть утечек данных. В основном информация попадает к злоумышленникам через фишинговые сайты, интернет-магазины, а также сайты, которые собирают личные данные.

В середине января Министерство юстиции предложило внести поправки в ст. 26 федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности». Благодаря изменениям ведомство получит доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан, которые составляют банковскую тайну. Как объяснил «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, поправки дадут возможность Минюсту выполнять возложенный на него государством контроль за деятельностью НКО.

iz.ru
  • Сегодня, 09:21
  • DTV
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