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Судебные исполнители перешли в Viber и Telegram. Теперь и тут будут принимать квитанции о погашении задолженности

Судебные исполнители перешли в Viber и Telegram. Теперь и тут будут принимать квитанции о погашении задолженности

Государственная служба судебных исполнителей Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики уведомляет о том, что в случае отсутствия возможности предоставить судебному исполнителю подтверждение об оплате задолженности по исполнительному документу, граждане могут направить подтверждающие документы в электронной форме в мессенджер, сообщается на сайте ГС МЮ ПМР.

В настоящее время заявления граждан по вопросам исполнительного производства, а также квитанции об оплате задолженности по исполнительным документам (штрафа, долгов по коммунальным услугам и др.) могут быть направлены не только на электронный адрес Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции ПМР E-mail: support@gssi-pmr.org, но и с использованием мессенджеров Viber: +373 777 13643; Telegram: +373 777 13643.
gssi-pmr.org
  • Сегодня, 14:58
  • DTV
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