Государственная служба судебных исполнителей Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики уведомляет о том, что в случае отсутствия возможности предоставить судебному исполнителю подтверждение об оплате задолженности по исполнительному документу, граждане могут направить подтверждающие документы в электронной форме в мессенджер, сообщается на сайте ГС МЮ ПМР.
В настоящее время заявления граждан по вопросам исполнительного производства, а также квитанции об оплате задолженности по исполнительным документам (штрафа, долгов по коммунальным услугам и др.) могут быть направлены не только на электронный адрес Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции ПМР E-mail: support@gssi-pmr.org, но и с использованием мессенджеров Viber: +373 777 13643; Telegram: +373 777 13643. gssi-pmr.org